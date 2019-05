25 mil jóvenes no figuran en el padrón provisorio de Córdoba

Unos 25 mil cordobeses de entre 16 y 18 años no figuran en el padrón provisorio que la Justicia Nacional Electoral (JNE) dispuso para consulta de los electores en su página web.

El plazo para reclamar finaliza mañana miércoles 29 de mayo.

Originalmente, vencía el pasado 24 de mayo, pero se extendió hasta el miércoles 29, luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) promovió una prórroga tras admitir, en una acordada, deficiencias en los procedimientos de envío de los padrones y ante la gran cantidad de reclamos en todo el país.

De todas maneras, todos aquellos que no figuren en el listado provisorio –fue subido a la web (www.padron.gob.ar)– y no hayan procedido al reclamo les queda una esperanza: ser incluidos en el padrón definitivo que se publicará el 11 de julio próximo, exactamente un mes antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso).

Esa inclusión llegaría (en potencial, porque no se puede confirmar) a partir de nuevas actualizaciones que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) está enviando a la CNE para que luego las distribuya entre las secretarías electorales de los 24 distritos del país.

“Esas remisiones se seguirán materializando luego del vencimiento de mañana”, dijo Marcela Martínez Paz, secretaria electoral federal de Córdoba.

Quienes no aparezcan en ese listado definitivo –que se conocerá en julio–, cualquiera sea su edad, ya no podrán sufragar en las Paso, en las generales de octubre ni en un eventual balotaje en noviembre.

En la Secretaría Electoral, dependiente de la Justicia federal, no tienen el número exacto de la cantidad de jóvenes cordobeses que están en condiciones de hacer su debut en las urnas y que no figuran en el listado provisorio (a nivel nacional, se estiman unos 400 mil).

Sin embargo, un cruce con la información del padrón que se utilizó en las elecciones provinciales de mayo y con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al cuarto trimestre de 2018 para el Gran Córdoba permite hacer una estimación.

Según detallaron desde la Justicia electoral provincial días antes de la votación que dio por ganador a Juan Schiaretti, el 12 de mayo estuvieron habilitados para sufragar 75.690 jóvenes con 16 y 17 años cumplidos hasta la fecha de votación.

Así, como el padrón que se utilizó en mayo, por la proximidad de ambas elecciones, es muy similar en cantidad de electores al que se usará en agosto, el número de votantes con menos de 18 años debería ser semejante.

Sin embargo, los poco más de 75 mil habilitados en mayo no alcanzan a cubrir los 103.897 jóvenes con esas dos edades que, según la EPH, habitan en la provincia de Córdoba (extrapolando los datos del Gran Córdoba a toda la provincia). Con ese cálculo, faltan 28 mil.

Por otra parte, los datos de la JNE publicados en su propia página web indican que en Córdoba, en las elecciones legislativas de 2017, ya había 91.521 jóvenes con 16 y 17 años en condiciones de sufragar.

Paralelamente, y con esos mismos datos actualizados, la ONG Primer Votante calcula que para las elecciones de 2019 habría en Córdoba 96.946 electores con esas edades. Si así fuera, las omisiones serían del orden de los 21 mil jóvenes.

En definitiva, ante la falta de datos oficiales y haciendo un promedio, se puede decir que la omisión del padrón provisorio para el llamado “voto joven” en Córdoba sería del orden de los 25 mil votantes.

El valor aproximado fue admitido a este medio desde la propia Justicia provincial con competencia electoral, desde donde se quejaron por lo que calificaron como “graves deficiencias” en los datos provistos por el Renaper.

Respecto del procedimiento que los jóvenes que no figuran deben seguir para advertir a la Justicia sobre omisiones o errores, Martínez Paz dijo que lo primero que se debe tener en cuenta es que por más que tengan 16 o 17 años, “si no hicieron la actualización del DNI antes del 30 de abril pasado, no figurarán en el provisorio ni en el definitivo”. Esto es porque deberían haber hecho el trámite 180 días antes de la elección general.

Por otra parte, la secretaria electoral explicó que lo mejor es que hasta el día 29, inclusive, aquellos que no estén o adviertan errores “entren a la web y procedan a hacer el reclamo”. “Es simple: hay que escanear el DNI y explicar cuál es el problema. No se puede hacer con la tirilla del trámite”, aclaró.

“Igualmente, quienes no se encuentren en el padrón provisorio y no hicieron el reclamo es muy posible que sean agregados en el listado definitivo que se dará a conocer en julio, a partir de las remisiones que estamos recibiendo del Renaper, pero que no se pueden actualizar en lo que está hoy subido a la web”, aclaró.

Voto joven

La reforma a la Ley de Ciudadanía, sancionada en 2012, extendió el derecho a votar en elecciones nacionales a los jóvenes de entre 16 y 18 años.

Desde su primera implementación en las elecciones legislativas de 2013, el padrón nacional de jóvenes casi se ha duplicado, y pasó de 627.364 electores en las primarias de 2013 a 1.129.824 en las generales de 2017. En cuanto a la participación, en promedio, vota algo más de la mitad del padrón.

El nivel de participación presenta mucha variación entre las provincias: mientras en Santiago del Estero y en Formosa supera el 70 por ciento, en Tierra del Fuego y en Chubut apenas pasa del 30 por ciento.

Quiénes pueden votar, qué deben hacer

Debutantes. Están habilitados para votar todos los jóvenes que hayn cumplido los 16 años hasta el 27 de octubre próximo inclusive. Representan poco más del 3,1% del total del padrón cordobés.

Es Obligatorio. Al igual que para el resto, para ellos el voto es obligatorio. Sin embargo, en el caso de que se abstengan, no son considerados infractores. Procedimiento. No deben hacer nada. Por defecto, deberían aparecer en el padrón todos aquellos que hicieron el trámite de actualización del DNI de los 14 años antes del 30 de abril. Si no lo hicieron, ya no hay chance, no podrán sufragar.

No están. Hay numerosas quejas por omisiones y errores. Se calcula que son unos 25 mil en toda la provincia, sobre un total de alrededor de 100 mil.

Provisorio. La Justicia publicó en la web un padrón provisorio (www.padron.gob.ar) y estará receptando omisiones o errores hasta mañana (29 de mayo). Hay que entrar, “buscarse” y, si se detecta un problema, reclamar. Hay que enviar una foto del DNI (no sirve la “tirilla” de denuncia).

Hay esperanza. Si no se pudiera hacer el reclamo, igualmente el Registro Nacional de las Personas sigue enviando nuevas actualizaciones a la Cámara Nacional Electoral, por lo que es posible que algunos electores (en su mayoría jóvenes) no estén en el padrón provisorio, pero sí figuren, luego, en el definitivo.

En julio. El padrón final será publicado el 11 de julio, un mes antes de las Paso. Es el que se usará en octubre y en un eventual balotaje. Es decir que quien no esté allí, ya no podrá sufragar.

