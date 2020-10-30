37 años del retorno a la democracia Argentina. Mensaje de la UCR Brinkmann y Juventud Radical

Se cumplen 37 años de la vuelta a la democracia. El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín fue elegido presidente después de siete años de dictadura militar.
El mensaje del Comité UCR Brinkmann y la Juventud Radical Local:
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE ARGENTINA DE 1983 SE LLEVARON A CABO EL 30 DE OCTUBRE DE DICHO AÑO CON EL OBJETIVO DE VOLVER A LA DEMOCRACIA. ESE DÍA LOS ARGENTINO VOLVIMOS A VOTAR. HABIAMOS PERDIDO ESE DERECHO TRAS LA DICTADURA INSTALADA EN 1976.
LA SOCIEDAD ARGENTINA NO SOLO REVIVIÓ Y SE EXPRESÓ CON AMPLITUD SINO QUE SE ILUSIONÓ CON LAS POSIBILIDAD DE VIVIR EN DEMOCRACIA.
HOY A 37 AÑOS, ESTAMOS TRANSCURRIENDO EL PERÍODO MAS LARGO DE CONTINUIDAD DEMOCRÁTICA DE LA HISTORIA ARGENTINA NO INTERRUMPIDO,ES POR ESO QUE NUESTRA LUCHA CONTINUA Y SOMOS QUIENES DEBEMOS CUIDARLA PARA TODOS LOS TIEMPOS PORQUE, COMO DECIA EL DR. RAÚL ALFONSÍN,“CON LA DEMOCRACIA SE COME, CON LA DEMOCRACIA SE CURA Y CON LA DEMOCRACIA SE EDUCA “.-
Víctor Ramírez. Emanuel Rossotto.
Presidente Circuito. Presidente Juventud Circuito.