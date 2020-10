Acueducto: Se trabaja en su reparación y se pudo regularizar el caudal de ingreso

Luego de que se informara de la salida de funcionamiento de una bomba en el cruce de rutas 1 y 17, el gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Ltda, Rafael Capello, hizo referencia a la actualidad del Acueducto.

Si bien se está trabajando en la reparación y se ha podido regularizar el caudal de ingreso, el problema repetitivo es el abastecimiento de agua, que este año comenzamos a sufrir de antemano, en los meses de septiembre y octubre cuando antes se daba más avanzado el verano. El año pasado la Cotac reemplazó una válvula en ese lugar que había mejorado el caudal. Esa válvula está en funcionamiento y es otra la que salió de servicio y que está siendo reparada.

“El tema recurrente es el abastecimiento de agua, pero también lo es el alto consumo que de un año al otro resulta alarmante” comenzó diciendo Capello.

Hay dos problemas claves: por un lado el gran stress hídrico de toda la provincia de Córdoba por la sequía. Inclusive San Francisco ha tenido que reducir la presión. Por otro lado, tan o más importante, el elevado consumo.

La vida útil del Acueducto ya está llegando a su fin, previsto para 20 años. Inclusive esa previsión ha sido superada por el crecimiento de la población y la actividad. “Cuando comenzó el Acueducto, la gente se acostumbró al uso indiscriminado del agua porque el recurso estaba y no escaseaba, además del bajo costo” expresó. Dentro de esta cultura del consumo hoy existe gente que “se interioriza, cuida, se preocupa y ocupa; y hay gente a la que directamente no le interesa y la usan para baldear, regar, lavar vehículos, llenar piletas, es decir que gastan indiscriminadamente un recurso que es para consumo humano” continuó.

El problema no es de almacenamiento ya que las cisternas son grandes, sino que no llegamos a pasar el 30 o 40 % de capacidad. “Prácticamente lo que ingresa es lo que sale” dijo el gerente. Recordó que “la Cotac es la que maneja el ingreso de agua y que debe controlar la presión que le da porque si no hay riesgo de que se rompa el Acueducto y estemos sin agua un mes”.

“Todo pasa por controlar y concientizar, si es necesario llegar a sanciones pero el poder de policía lo tienen los Municipios por lo que debemos trabajar en conjunto” agregó Capello.

“Estamos en permanente contacto con Walter Bosio, presidente de la Cotac y próximamente haremos una reunión para buscarle prontas mejoras”.

Para finalizar dijo que “la automatización mejorará el caudal de ingreso ya que nivelará el faltante pero no significa una solución sino una ayuda. Seguimos pidiendo a la población que cuide el agua, que haga uso racional y que tenga responsabilidad en el consumo”.