Andrés Repetto y Ariel Albertinazzi apuestan a la nueva plataforma Rushh

Ahora si tenes que realizar un viaje con la nueva plataforma, RUSHH, podrás ganar dinero mientras llevas un paquete de una ciudad a otra.

La novedosa plataforma colaborativa denominada Rushh ya esta en funcionamiento desde el 01 de noviembre con dos aplicaciones móviles disponibles; para choferes y usuarios.

Hoy en TDN, Canal 10, Ariel Albertinazzi creador del proyecto junto a uno de sus socios colaboradores el reconocido periodista y Analista Internacional Andrés Repetto.

Ariel Albertinazzi, puso énfasis en explicar que RUSHH “no es un medio de transporte; se trata de una plataforma digital, algo así como un punto de encuentro entre quienes realicen viajes interurbanos en auto, con quienes necesiten enviar una encomienda de una ciudad a otra; una herramienta que te permite enviar encomiendas, apuntando a comerciantes y cualquier persona que constantemente se mueva en la ruta; hoy en tiempos de pandemia más que necesario”, sostuvo.

La plataforma tiene sitio web oficial y es tan simple como descargar una App con Perfil de Chófer o con perfil de usuario.

Recordó que “este proyecto se me ocurrió hace dos años atrás aproximadamente y recién este año pudimos ponerlo en funcionamiento y somos un grupo de quince personas que viene trabajando muy fuerte y la intención es expandirnos en todo el territorio nacional y en las fronteras, es así que se suma Andrés por resultarle un proyecto novedoso”.-

Por su parte el periodista Repetto sostuvo “cuando me comentaron del proyecto me resultó más que interesante, muy innovador y muy adecuado para estos tiempos; se trata de un grupo de personas con ganas de trabajar y gente buena, espero pronto llegar a toda esa zona para poder conocerlos personalmente a ellos; es una plataforma digital muy bien diseñada y elaborada y RUSHH propone un cambio de paradigma en la logística diaria y esto permite facilitar los envíos, generando potenciales oportunidades laborales; mi recorrida por el mundo y experiencias me hacen apostar a esta propuesta que será muy provechosa y que logrará crecer con el tiempo”.-

Esta nueva app propone que “Si tenes un vehículo y viajás de manera regular, esporádica o puntual por las rutas argentinas, podés recuperar los gastos de dichos viajes llevando encomiendas!

Ambos reforzaron en que “todas las encomiendas están aseguradas con Seguros El Norte, para dar seguridad y tranquilidad al usuario”.–

Sobre la plataforma Sitio WEB https://rushh.com.ar/ Instagram: @rushh.arg

Información útil:

Descargá la app y llevá Rushh en tu celular ¿Viajas de una localidad a otra y querés recuperar costos de viaje? ¿Necesitas enviar una encomienda y querés que llegue rápido y segura? Disponible para descargar desde tu PlayStore: “RUSHH” para enviar https://bit.ly/2Io27xC “RUSHH CHOFER” para trasladar https://bit.ly/32tFjn2