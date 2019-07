Brinkmann: desapareció un féretro del cementerio

Sus familiares se dieron cuenta cuando acudieron para la reducción de los restos de un policía fallecido hace 39 años.

Familiares de un policía sepultado en el Cementerio de Brinkmann denunciaron la desaparición de los restos el pasado viernes. Todo ocurrió cuando la hija del fallecido de apellido Garrone concurrió al predio para presenciar la reducción de los restos de su papá que murió hace 39 años.

Junto al sepulturero se acercaron al panteón donde deberían haber estado los restos pero cuando el empleado sacó la tapa que lo recubre el espacio estaba totalmente vacío en su interior, y lo más llamativo es que no había signos de violencia alguna en el lugar.

Desde la municipalidad informaron que se iniciará un sumario administrativo para llegar a conocer lo que ocurrió. Si bien evitaron dar mayores precisiones se conoció que los restos del hombre fueron sepultados en el cementerio hace 39 años en un nicho, luego hace 16 se lo trasladó a un panteón de la familia.

Nevis Garrone comentó la dramática situación, la misma familia no sale de su asombro todavía, por lo sucedido recientemente, “al momento de realizar la reducción, no estaba el cajón en el panteón, no estaba mi padre”, comentó consternada Nevis.

Agregó como dato que hace 39 años que falleció y en principio los restos habían sido depositados en un nicho con comodato durante 20 años, luego renovado por 10 años más, “hasta que mi mamá decidió trasladarlo hasta el panteoncito de mi tía, hace 16 años”. Detalló que el cajón era un cofre que tenía mucho bronce. Nevis se reunió con el Intendente Tevez, que cuando se enteró se puso a disposición de la familia para iniciar la investigación a través de actas de archivo. “No sabemos nada de cuando, entre esos 16 años, alguien se llevó el cajón con los restos de mi padre”. No hay indicios de nada en el lugar, ni siquiera alguna muestra de violencia en la puerta “Ahí hay manos muy perfectas”, aseveró la hija del difunto. Según las declaraciones de Chuchi el Intendente prometió “hacer todo lo que sea necesario”, en la próxima semana con la abogada municipal para levantar actas La profanación de tumbas o la sustracción del cadáver de su lugar de último reposo, sea en un proceso en que se ejerza violencia o no, constituye un delito que está contemplado en Código Penal de la Nación. Se puede calificar de un robo o hurto, dependiendo si en el hecho medió o no violencia para llevar adelante la profanación”.

Con información de RCM y Radio Belgrano