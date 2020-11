Brinkmann: En pandemia te contamos como nace “Tisa”, Tienda Saludable

Hoy en TDN, Canal 10, junto a Yamile Fernández, al frente de Tisa, Tienda Saludable.

En este contexto de pandemia, muchas historias y experiencias se han convertido en ejemplos de vida, no solo para impulsar a quien desee emprender un negocio, sino para contagiar el comportamiento proactivo, que aunque pueda cambiar el rumbo de la tarea diaria, permita tomar nuevas decisiones y la obtención de mejores resultados.

Es el caso de Yamile y su mamá que recientemente inauguraron una tienda de alimentos saludables, ubicado en Sarmiento 925 de Brinkmann.

“Hace muy poco tiempo que volví de la ciudad de Córdoba donde me fui a estudiar y en este año debido a la pandemia mi mamá me pidió promover determinados productos de su negocio (Viva la Vida), así se llamaba, entonces armé una cuenta y empezamos a notar que las ventas aumentaban y la gente adquiría los productos; dado el contexto que venimos teniendo y yo que buscaba un cambio decidimos apostar y renovar el local, buscar nueva imagen, un nuevo espacio, más amplio y anexar productos diversos; entonces nació TISA”, cuenta Yamile.

“Una diseñadora amiga de Córdoba me ayudo mucho, no pudo venir por la pandemia pero de manera virtual logramos el objetivo, es una realidad y trabajamos mucho para nuestros clientes, porque muchos necesitan si o si de esos alimentos y porque los jóvenes también se suman a cambiar de hábitos, eso se nota mucho, nosotros ofrecemos alimentos aptos para celíacos, veganos, diabéticos y públicos en general; no es tarea sencilla lograr dar con proveedores para mantener la mercadería semanalmente, son en su mayoría de Córdoba, pero nos movemos mucho para que nuestros clientes tengas sus alimentos”, sentenció.

Fernández agrega “la ciudad me recibió muy bien, adaptándome de a poco después de tantos años, pero con la alegría de estar con la familia; esta idea de alimentos sanos viene a raíz de una cuestión de salud personal y de ahí fui aprendiendo e investigando sobre los alimentos; quiero agradecer a cada persona que nos ayudó y a nuestros clientes y amigos, los invitamos a visitar el local…”.–

Facebook: https://www.facebook.com/vivalavida.salud.1/

IG: tisa.tiendasaludable.brk

