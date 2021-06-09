Brinkmann: Este jueves siguen operativos de vacunación anti covid-19

En el Centro de Salud Municipal Dr. Saied Saleg, continúa este jueves 10, el operativo de vacunación anti covid-19. Los nombrados en el listado deben concurrir a partir de la hora 14.
VACUNACION JUEVES 10/06/2021
14:00 HORAS
ACOSTA DANIEL
ACOSTA GRACIELA
ACTIS CRISTINA
ACUÑA ENRRIQUE
ALESSIO, GEORGINA
ÁLVAREZ, MICAELA
AVILA SILVIO
BERTOTTI HECTOR
BIANCHI, ENRIQUE
BIANCIOTTI, MARÍA SOLEDAD
CABRERA MARIA LAURA
CAMPITELLI BETIANA
CAMPOS, MARÍA
CEJAS CLAUDIA
COCCI JUAN
CONTRERA SOLEDAD
CORDOBA LAUREANO
COSEANI CANDELA
COSEANI FACUNDO
DALMASSO, MELISA
DAVICO ANALIA
ECHAVARRIA ALEJANDRO
ECHAVARRIA JOAQUIN
ECHAVARRIA JUAN
FROLA, ANALÍA
GIORGIS HUGO
GOROSITO JOEL
GUTIERREZ SEBASTIAN
GUTIÉRREZ, FABIANA
HEREDIA LUCIA
HOFTETER TERESA
IBAÑEZ MARTIN
ISLEÑO VICTOR
JUAREZ MARIANO
JUNCOS, JENNY
JUNCOS, MARCIA
LUDUEÑA DANIELA
MUMET SUSANA
NIEVA ANDREA
OLIVERO MAGALI
PAEZ PATRICIA
PANERO FABIANA
PANERO LUCIANA PAOLA
PANERO, FABIANA
PEREA RQMONA JESÚS
PÉREZ, JULIÁN
PIAZZA, EVELYN
PONCE LEONELA
PONS RENE
QUEVEDO, ANA
QUEVEDO, MARINA
RACCA CRISTIAN
RAMALLO ARIEL
RAUSCH JUANA
RIBERI, JORGE
RIVERO, ELIANA
ROTELA JOHANA
ROTELA JULIO
RUIZ ANA
RUIZ SOFIA
SUBASSI ISRRAEL
TEILER ERIO
TEJEDA, LUANA
TRAMONTANA CLAUDIO
VEGA MARIA