Brinkmann: Programa completo de la “Fiesta Real”

Bajo la organización de la Comisión oficial de la Fiesta Real, Ex Reina Pamela Cabrera y la Lic. Melisa Barbonaglia, nuestra ciudad tendrá el 22 de junio la denominada FIESTA REAL, en el marco de las Fiestas Patronales de Brinkmann.

Será en la Sede de Club San Jorge y contará con la llegada de reinas y ex reinas de todo el país. La convocatoria se realizó en febrero y marzo con la confirmación ya de las más bellas mujeres de diversas provincias. Todo lo recaudado será destinado al merendero Mano Dura de Brinkmann. Son 80 chicas que llegarán de distintos puntos de nuestro país.

Nota con Universal Medios este miércoles por FM 100.3 y Canal 10-

Programa Completo de actividades:

Según informaron sus coordinadoras, “Fiesta Real” consiste en un encuentro y reencuentro de Reinas y ex Reinas del país, que surge como una iniciativa de una ex Reina local, provincial y nacional. En ésta se espera que las soberanas invitadas participen durante la jornada de una serie de actividades, culminando con la coronación de la “Embajadora de Reinas”. Asimismo, persigue animar a las/os brinkmanenses y público en general, no sólo a disfrutar de los espectáculos sino también, a familiarizarse con el accionar y la participación de las reinas en las fiestas a las que asisten.

Si bien la comisión está familiarizada con las actividades que se desarrollan normalmente en las fiestas, se ha decidido que en esta primera edición se lleven a cabo mesas de debate, que se encontrarán abiertas a la comunidad para quienes deseen participar e interactuar con las Reinas invitadas. En este sentido, cabe destacar que actualmente en nuestro país no existe una fiesta en la que se destine tiempo para que el público pueda conocer las labores de las soberanas, subestimando muchas veces sus responsabilidades.

Detalles del evento

Sus Objetivos

Iniciar una fiesta que incluya actividades atípicas y se destaque por su

originalidad.

Promover el debate y la expresión de los puntos de vista de cada uno.

Trabajar con problemáticas sociales/ambientales/salud y proponer

alternativas de solución.

Incentivar a las postulantes a realizar actividades solidarias y ayudar a las

Actividades

La jornada comenzará con la llegada de los invitados al lugar del encuentro. En ese momento se pondrán en funcionamiento los stands informativos para que cada uno se acerque y conozca más sobre las instituciones y actividades que se llevan a cabo normalmente en nuestra ciudad.

→ Stands informativos: las instituciones invitadas podrán armar un Stand si así lo consideren, siendo estas el Centro de Salud “Dr. Saied Saleg”, la Asociación Civil “Luz de Vida” (LALCEC), el Grupo Scout “San Jorge”, entre otras instituciones a definir y confirmar.

Se dividirán a las soberanas en dos grupos. Se harán dos debates, de una hora de duración cada uno aproximadamente, sobre temas sociales/ambientales/salud. Durante los mismos, los jurados estarán presentes evaluando la participación de las postulantes.

→ Mesas de debate: consistirán en espacios de comunicación y discusión entre profesionales, soberanas, invitados especiales y el público en general que decida participar, sobre diferentes temas de importancia a nivel social/cultural/solidario/informativo, con la intención de que cada uno plantee su punto de vista, siendo este uno de los momentos de mayor evaluación por parte del Jurado.

Una vez culminados los debates, se juntarán a las soberanas en un mismo grupo para dar comienzo a los talleres de maquillaje y peinados. Esto permitirá que las participantes se vayan preparando para la presentación ante la comunidad que se haga presente al festejo y espectáculos (a confirmar).

→ Taller de peinados y maquillaje: se les brindarán técnicas sobre peinado y automaquillaje con el objetivo de que las participantes puedan adquirir conocimientos que le serán de mucha utilidad para su presentación en los distintos eventos. Las personas que estarán a cargo de estos talleres son Ainalén Renón (Peluquera profesional) y Juliana Pereyra (Maquilladora profesional).

Método de elección de las soberanas

→ La Comisión ha decidido que el Jurado esté integrado por personas afines a los eventos de estas características (ex Reinas, delegados, profesionales y representantes de fiestas y certámenes).

→ Los puntos a evaluar serán: oratoria, desenvoltura en las mesas de debate como también frente a la comunidad y cultura general.

→ Teniendo en cuenta el punto anterior, el Jurado será el encargado de elegir a la “Embajadora de Reinas” entre todas las representantes que hayan decidido postularse. Se realizará una votación anónima entre las soberanas presentes para la elección de “Miss Simpatía”. Para este título se tendrá en cuenta: compañerismo, afinidad y demás características que puedan surgir en el momento de votación de cada una. A su vez, el público en general y la comunidad podrá votar a la postulante que sea de su agrado vía redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter). Esta votación se hará durante un determinado tiempo y la postulante que reciba mayor cantidad de votos obtendrá el título de “Miss Influencer”.

→ Por último, se elegirá a una representante brinkmanense como “Miss Fiesta Real” y participará en los actos y festejos locales/zonales. La convocatoria fue en febrero y marzo. Las señoritas que decidan postularse deberán participar en las actividades solidarias y sociales que la Comisión designe, como, por ejemplo, la colaboración con merenderos, geriátricos, etc. Esta elección estará a cargo de otro Jurado, el cual será conformado por la Comisión organizadora y miembros de la Municipalidad de Brinkmann.

→ Todas las electas: “Embajadora de Reinas”, “Miss Simpatía”, “Miss Influencer” y “Miss Fiesta Real” se darán a conocer el día 22 de junio de 2019 en el acto de coronación de soberanas.

Algunos de los nombres confirmados:

80 chicas llegan a Brinkmann para la primera Fiesta Real de Argentina-

Bandas que actuarán en vivo:

Grupo Kawen

Andrés Clerc

The Wincos