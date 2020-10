Capello se refirió a la situación del agua potable, consumo y cuidado

Cuando llega la temporada primavera – verano, llega el problema con el agua. Por ello el gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Ltda Rafael Capello, se refirió al tema, para despejar dudas y concientizar a la población. Además han comenzado las campañas que, aunque parezcan repetitivas, son necesarias.

Capello comenzó explicando que el Acueducto, que fue construido en 1998, estaba proyectado para 20 años, por lo que está llegando a su etapa final. “Nuestro proveedor, la COTAC, dice que agua hay. El problema es el impulso a través de la presión que le dan al Acueducto por el riesgo de roturas, ya que el mismo tiene un diámetro capacitado para determinados metros de agua”. Luego continuó diciendo que “esto ocasiona que las poblaciones que están más cerca, Freyre y Porteña, lógicamente reciben bien el agua, luego se reparte a Brinkmann, La Paquita, Chipión y Morteros perdiendo presión e ingresando menos metros”.

Como dato estadístico por ejemplo en el año 2014 consumimos aproximadamente 44.000 metros con unos 4000 usuarios y con la existencia de un gran consumidor como SanCor. Hoy en día estamos consumiendo entre 55.000 y 60.000 metros, con 4600 usuarios y sin la presencia de SanCor.

Crece la población y crece el consumo tanto residencial como empresarial, por consiguiente, la cisterna empieza a bajar sus niveles y no que ingresa de agua no llega al nivel óptimo.

Capello también aclaró que “la Cooperativa NO tiene facultad sobre el Acueducto. Es decir que NO podemos “abrir o cerrar la canilla”. La COTAC es quién da las órdenes sobre su manejo”. Por ello se ha invertido en la automatización para solucionar de manera inteligente este problema. La obra está realizada en un 40 % debido a la pandemia. Esto no quiere decir que el consumo desaparezca, al contrario, va a ir en aumento pero el acueducto se manejará en forma automática para su distribución.

Luego comentó que, junto a la Municipalidad de Brinkmann, (que es quien designa la escala por consumo al tener potestad, ya que la Cooperativa solo es concesionaria) se está trabajando en un nuevo cuadro tarifario, adecuándonos a la realidad que tenemos, es decir que se pague lo que se usa.

“Mirando hacia el futuro, habrá que ver como se sigue, porque si bien agua hay, el caudal es el problema” y agregó que mediante la gestión de Adenor ante la Cotac se busca el ingreso de 4 o 5 metros más y destacó la voluntad de la Cotac de acceder a esto con el riesgo de rotura que implica para el Acueducto.

Para finalizar recalcó que el agua potable es para consumo humano, que no es necesaria para la construcción, piletas o riego. Y apeló a la responsabilidad y conciencia de cada uno, cuidando este bien, concientizando en hacer uso racional de la misma”.

Informe Cooperativa Brinkmann