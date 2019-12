Casermeiro: Encontraron el auto y sigue la búsqueda del Profesional

Este domingo alrededor de las 9 se halló el automóvil BMW de Daniel Casereiro (61), en tanto no se encontró al médico. La búsqueda se intensifica en la zona de Av. de los Constituyentes y ruta provincial 1. Un camino rural hacía el oeste lleva al campo donde se encontró el auto.

Si bien en un primer momento los investigadores habían confirmado que adentro del vehículo hallado en un maizal estaba el cadáver, luego se rectificaron y solo confirmaron oficialmente el hallazgo del auto.

Detalles de la búsqueda

Recordemos que la última conexión en su teléfono mediante la aplicación de WhatsApp indicaba que Casermeiro se conectó a las 16 del jueves. Desde entonces nadie de su entorno cercano tuvo novedades de su paradero. Hoy comenzó el tercer día de búsqueda, a las 6 de la mañana, luego que se la suspendiera al caer la tarde ayer a las 19.

La investigación judicial es contrarreloj y con el paso de las horas se teme por la peor noticia. Hay sospecha de que Casermeiro haya sido víctima de algún delito grave.

Su familia no cree que se haya quitado la vida, ya que según su entorno más íntimo, en los últimos días no se había mostrado preocupado más allá de lo habitual, tampoco deprimido. Afirman que no tenía motivos para desaparecer. En el plano laboral hasta momentos antes de desaparecer, atendió pacientes. Nada les hace pensar que decidiera huir de manera programada y consciente.

Desesperada búsqueda

Todo el operativo -que involucra a más de 40 personas- tiene al fiscal de Delitos Complejos Bernardo Alberione a la cabeza y además de los efectivos policiales, bomberos y un helicóptero, se sumaron los perros de la División Canes de la Policía de la Provincia de Córdoba.

El rastrillaje se centró siguiendo la línea de la ruta provincial 1, en la zona rural de las localidades de Luxardo y Freyre, pero también se sobrevoló en inmediaciones de Colonia Marina y Quebracho Herrado.

Mientras tanto, en la departamental San Justo y la Fiscalía se siguen tomando declaraciones en busca de nuevos indicios que brinden mayor esclarecimiento sobre las últimas actividades del profesional cuya desaparición tiene en vilo a San Francisco.

A pesar de los esfuerzos y de trabajar en una hipótesis que vincula la desaparición con una actividad financiera que desempeñaría Casermeiro, se halló su auto BMW modelo 220i Patente AC588OL pero todavía nada se sabe de él.

La familia del doctor descarta la hipótesis del suicidio. Tampoco suena fuerte la versión de un secuestro, ya que hasta ahora nadie se comunicó con ellos para pedir algún tipo de rescate o extorsionarlos.

Asimismo, confía en las tareas que la Policía está llevando a cabo, pero en paralelo también están investigando con el objetivo de aunar esfuerzos y dar con el hombre de 61 años, en tanto que descartan la idea de que su ausencia se deba a que podría haberse quitado la vida.

Recordemos que Casermeiro desapareció poco antes de las 10 cuando abandonó el consultorio en el Sanatorio Argentino dejando a la espera pacientes,luego realizó un trámite bancario y planeaba cerrar por esas horas un negocio inmobiliario, desde entonces nada se sabe de él.

Tras la pista financiera

El rastrillaje ayer incluyó la participación de bomberos de la Regional 1 con cinco drones, División K9 (perros), Dirección Unidades de Alto Riesgo (Duar) de Policía Judicial de Córdoba, el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (Gers) y una patrulla aérea; también la colaboración de una avioneta del Aeroclub local.

Hay que aclarar que se trabaja en un “doble frente” ya que mientras los efectivos rastrillan, el fiscal Alberione no descarta hipótesis que se fueron planteando, pero la principal es de índole económica.

Esto condice con que en las últimas horas se habría conocido que el médico podría haber recibido algún tipo de amenaza. Además de la medicina, el negocio inmobiliario es otra actividad que Casermeiro lleva adelante.

Acerca de esto, en declaraciones a la prensa, Alberione dijo que “continúan juntando pruebas” y agregó: “Son varias las hipótesis pero son de reserva de la investigación hasta tanto logremos realizar algunos medios probatorios que están en trámite”.

La familia rastrilló la zona

Diego Casermeiro, uno de los dos hijos del médico desaparecido -el otro, Federico, se esperaba que arribara desde Bolivia en las últimas horas-destacó el trabajo de la fiscalía en la búsqueda de su padre, aunque reconoció que con su familia también rastrillaron la zona requisando casas abandonadas en el camino.

Este sábado alrededor de las 14, Diego llegó a Luxardo, el lugar por donde su papá pasó el mismo día en que no se tuvieron más noticias de él.

Diego dijo: “Estamos preocupados, su celular se encuentra totalmente apagado, su vehículo BMW también está desaparecido” y pidió a quien pueda a aportar datos, que se comuniquen a la línea de emergencias policiales 101. También “que oren para que mi padre aparezca”.

“Podría decir que estoy conforme con la investigación”, expresó e indicó que “con su familia lo están buscando por su cuenta”.

En un video en vivo a través de nuestras redes sociales, al consultarle qué le diría si en estos momentos su padre desaparecido lo estaría viendo o escuchando, comentó: “Lo amo mucho y quiero que vuelva con nosotros pronto. Y si está en algún lugar y nos está esperando, que tenga paciencia, que ya te vamos a buscar viejo”.

La situación es desesperante. Diego, con angustia, no descarta que “pueda estar golpeado, si es que no le quitaron la vida. Mientras más horas pasan, más difícil le será sobrevivir si es así. Queremos encontrarlo y pedimos la ayuda de todos”.

El joven dijo que son “una familia chica y muy unida. Estamos todos muy mal, cada minuto que pasa nos preocupa más”.

Pasó por Luxardo

La búsqueda del médico abarca nuestra ciudad y zonas aledañas y no es casual porque una cámara de seguridad lo identifica en la localidad de Luxardo ya que el jueves por la tarde gracias a un testimonio se supo que compró en un negocio tres bebidas y el joven que lo atendió, Alexis Costero, contó que a metros de allí hay un supermercado con sistema de vigilancia.

Asimismo, los informes entregados por la empresa de telefonía móvil arrojan que las antenas captaron la señal de su teléfono en la zona comprendida entre San Francisco y la mencionada localidad.

El mismo jueves que desapareció el médico a las 14.30 llegó a Luxardo y fue atendido por Alexis Costero en un kiosco. El joven contó cómo fue ese encuentro donde no observó ninguna actitud extraña por parte del médico.

Acerca de esto detalló cómo fue el diálogo: “Entra, golpea las manos, atiendo y él pide por agua. Le digo que no hay y le ofrezco agua saborizada, entonces compra dos botellas de Power y una de Gatorade. Me dice: ‘Veo que es un lugar de mucho ciclismo’, a lo que le respondo que mucho de afuera pero de acá ninguno. Se reía, charló conmigo. Pagó con un billete de 200 pesos”.

A pesar del escaso tiempo que duró su encuentro, a Alexis “le llamó la atención el auto” porque era importado y agregó sobre su vestimenta que “tenía una remera azul” y no una chaquetilla de médico. Por otro lado, puntualizó que además del almacén familiar él tiene un taller mecánico y Casermeiro le hizo un comentario pero “ahí quedó”.

El joven dijo que no alcanzó a ver si había otras personas arriba del vehículo porque “los vidrios son muy polarizados, oscuros”. Al otro día “cayó en que era el hombre que había atendido en el kiosco” cuando a través de las noticias se conoció la búsqueda de paradero.

“Llamé a la Policía y no me pude comunicar. Luego hice lo mismo con los bomberos, tras ello llamo también a Diego, el hijo, a través del número que figuraba en las noticias”, agregó el joven que declaró en la causa y señaló: “No lo notaba apurado, no era como si alguien lo siguiera. Estaba relajado”.

Fuente: La Voz de San Justo