Chiambretto, ex Comisario de Brinkmann, fue condenado por “peculado y abuso de autoridad”

Tres años de ejecución condicional e inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos fue la condena que le aplicó un tribunal compuesto por tres jueces técnicos y doce jurados populares al exjefe de la comisaría de Brinkmann, Rubén Gustavo Chiambretto (50), imputado como supuesto autor de los delitos de “peculado y abuso de autoridad” en una causa por irregularidades con vales de combustibles.

El presidente del tribunal Guillermo Rabino dio lectura a la resolución y por unanimidad se decidió condenar a Chiambretto por ser el autor material y penalmente responsable del delito de peculado, en tanto que por mayoría se resolvió declararlo culpable del delito de abuso de autoridad.

Además, al exjefe policial se le impuso realizar trabajos comunitarios en alguna entidad de bien público por un plazo de ocho meses, a razón de cinco horas semanales.

Se decidió también comunicar al Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de la provincia de Córdoba lo resuelto, fijándose el día 20 de marzo a las 12 para la lectura de los fundamentos de la sentencia.

Chiambretto se retiró en silencio de la sala de audiencia en compañía de su abogado defensor Felipe Truco.

Luego del testimonio de Ludueña, el abogado Trucco dijo que su defendido iba a efectuar algunas aclaraciones pero que no iba a responder preguntas.

Chimabretto, al hacer uso de la palabra, indicó que “durante el mes de abril estuve a cargo de las comisarías de Brinkmann y Morteros por licencia del comisario Ludueña, cuando éste retornó me hice cargo de la comisaría de Arroyito. Para realizar estos recorridos utilizaba mi auto particular porque recién en la jerarquía de comisario inspector es que la policía nos provee de un vehículo no identificable, durante ese tiempo le acerqué al fiscal Bernardo Alberione, de Delitos Complejos, una investigación llevada adelante por mí en donde le ponía en conocimiento el funcionamiento de kioscos de narcomenudeo en Brinkmann. El comisario mayor Ricardo Galarza, jefe de la Departamental San Justo, estaba al tanto de mis movimientos”, señaló Chiambretto, que tras esta aclaración continuó en silencio.

Información de La Voz de San Justo, WEB http://www.lavozdesanjusto.com.ar/

Noticia original http://www.lavozdesanjusto.com.ar/noticias/articulo/condenaron-por-peculado-y-abuso-de-autoridad-a-excomisario-de-brinkmann—-82516