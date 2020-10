Cooperativa: Dos casos de covid-19. Restringen atención por 15 días

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Ltda informa que 2 (dos) de nuestros empleados han dado positivo para Covid 19. Ambos se encuentran aislados, transitando la enfermedad en buen estado sin mayores contratiempos, aislándose también a los contactos estrechos.

Atendiendo a esta situación recordamos nuevamente que no se atiende al público en forma presencial, solo por teléfono o whatsapp. Las distintas áreas trabajan con guardias mínimas a fin de seguir brindando los servicios básicos y esenciales.

Como anunciáramos días pasados, el trabajo y atención es el siguiente:

REDES: El personal de Redes ha sido dividido en grupos de trabajo semanales. A su vez ambos grupos semanales trabajan en turno mañana y turno tarde. Se realizan guardias mínimas y tareas esenciales.

TELECOMUNICACIONES: Se aplica la modalidad de teletrabajo atendiendo reclamos por parte de los operadores designados. A su vez una cuadrilla externa atenderá el reclamo que requiera de asistencia al domicilio, sólo en caso de que el asociado este sin servicio (ONT con luz roja o sin ninguna luz).

Por el lapso de 15 días se suspenden las altas, traslados o movimientos internos a fin de evitar ingresar en los domicilios cuidando a nuestros asociados y personal.

AGUA POTABLE: Se divide en turno mañana (2 personas) y turno tarde (2 personas).

CLOACAS: Se divide en turno mañana (1 persona) y turno tarde (1 persona).

BANCO DE SANGRE: Atiende normalmente de 8 a 12 horas.

CAJAS: Venta de energía prepaga y cobro de facturas en horario normal, respetando la terminación del DNI.

ATENCIÓN AL CLIENTE: Por consultas, dudas y reclamos se atenderá únicamente por teléfono al 575555 y 575580 o a los whatsapp 15454577 y 15408288. Las inquietudes serán derivadas al área correspondiente para su solución. En este sector permanecerá cerrada la atención presencial al público por 15 días.

EXTREMEMOS LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN ESTOS DÍAS DONDE NUESTRA CIUDAD TIENE UN AUMENTO CONSIDERABLE DE CASOS, NO SALGAMOS DE CASA SI NO ES NECESARIO, NO VAYAMOS NI ORGANICEMOS JUNTADAS O REUNIONES, EVITEMOS LOS LUGARES DONDE HAY MUCHA GENTE, UTILICEMOS BARBIJO CORRECTAMENTE, LAVEMOS NUESTRAS MANOS, USEMOS ALCOHOL EN GEL Y MANTENGAMOS EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL.

NOS CUIDAMOS, TE CUIDAMOS!! CUIDEMOSNOS ENTRE TODOS!!