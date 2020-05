Daiana Gallotto habló de su nuevo libro “Más de mil noches mirando la luna” en Canal 10

En un contexto de pandemia la Brinkmanense Daiana Gallotto nos habló de su segundo libro llamado: “Más de mil noches mirando la luna”. Desde su casa mediante skype para TDN, Canal 10.

La joven de Brinkmann presentó el pasado domingo mediante redes su nueva obra, Más de mil noches mirando la luna, “que cuenta con nuevos relatos y poemas que escribí luego de un largo recorrido de liberación de miedos, ataques de pánico, transitando por período diversos…”.-

En cuanto al título del libro sostuvo que “siempre lo tuve definido, y se debe a los largos viajes de mi padre por las noches bajo la contemplación de la estrellas; mi libro contiene en su inicio disparadores como por ejemplo ¿Qué no cambiarías de vos?; yo no cambiaría mi pasión por las cosas y lo dinámica que soy para lograrlas, mi curiosidad me lleva a estar todo el tiempo en movimiento y haciendo cosas…; explicó que su obra cuenta con cuatro partes, las fases de la luna: nueva, creciente, llena y menguante; “nunca pensé en armarlo de esta manera, se fue dando sobre la marcha y quedó muy bien así…”.-

Sus relatos hablan de la vida, el amor sano, y de las historias personales, y una muy especial con “Mady” una abuelita de 77 años oriunda de Suardi, provincia de Santa Fe.

Dai que “De tanto leer, fui a dar con un libro llamado ‘Hasta que puedas quererte solo’ donde el autor relata su experiencia con las adicciones. (…) Me llegaron al corazón las palabras que le dijo su anfitrión al comenzar sus encuentros en el grupo de Narcoticos Anónimos, ‘pase lo que pase, vos vení, que acá te vamos a querer, hasta que puedas quererte sólo’. Es que, en la vida, muchas personas nos quieren, aunque nosotros no lo hagamos, y a mí, muchos me han querido, hasta que aprendí a quererme sola” remarca la autora.

Esta edición muestra un gran proceso de aprendizaje para aprender a querernos. Aprender a descubrirnos cuando estamos con uno mismo. Descubrir que los monstruos no están debajo de la cama y que la verdad es la conciencia entre una afirmación y los hechos; o la fidelidad a una idea.

Podes encontrarlo en Librería El Quijote de Brinkmann, costo de $300 pesos. Los ejemplares vienen en bolsas de nylon junto a un señalador; tomando las medidas preventivas ante el Covid-19.

Audio Entrevista en TDN