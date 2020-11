Daniel Pautasso: “No podemos volver a las rutas si el Estado no interviene con ayudas económicas”

En contacto con Universal Medios; el asesor letrado de la empresa Transporte Morteros, Dr. Daniel Pautasso, sostuvo que las empresas de colectivos no volverán a prestar servicios si no reciben una importante ayuda de la provincia y la Nación. “Si el Estado no interviene con ayudas financieras todas las empresas de transporte se funden, así no podemos volver”.-

Fue muy concreto en sostener que “los pocos aportes que estamos recibiendo hasta el momento, los destinamos al pago de salarios. Pero si nos obligan a salir a la ruta, ese dinero irá al combustible con lo que se abriría un conflicto con el personal porque no podríamos pagar sueldos”. “Volver a las rutas y trabajar con el 50% de la capacidad de pasajeros por el contexto de pandemia no podría recaudar, ni mucho menos mantenerlos, es prácticamente inviable, no sería posible”, remarcó.

Pautasso, afirmó que “Transporte Morteros es una de las pocas empresas que pago salarios de septiembre, cuatro cuotas del aguinaldo y parte del mes de octubre. Se pudo lograr porque no hay otro tipo de gastos”, afirmó.

Aclaró que “si volviéramos con los servicios, no podríamos ingresar a la provincia de Santa Fe, hasta que el gobierno autorice el transporte. Por lo tanto, las empresas impondrán condiciones para salir porque de lo contrario el sistema será inviable”.

En breve audio.-