Día del Animal: Recomendaciones para cuidar a las mascotas durante la cuarentena

En el Día del Animal y en diálogo con la Médica Veterinaria Marianela Lunghi, brindó recomendaciones para cuidar a las mascotas durante esta cuarentena.

“El encierro no solo afecta a las personas, sino que a nuestros animales, ellos que perciben todo, aquellos perros que necesitan descargar energías puede estresarse, ya no pueden salir a dar vueltas junto a sus dueños mientras ellos hacía actividad, lo cual genera una situación de estrés en ellos; para los gatos es diferente su comportamiento; lo importante es saber que ellos no nos enferman y que para mantener una buena higiene usemos únicamente agua y jabón, no utilizar alcohol, tampoco lavandina…”.-