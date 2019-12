El nuevo presidente juró en el Congreso de la Nación

Entre otros puntos, el Presidente adelantó las primeras medidas que impulsará, reclamó la soberanía de las Islas Malvinas y se refirió también a la situación de la deuda exterior y la relación con el FMI. “No hay deudas que se puedan sostener si el país no crece; para poder pagar hay que crecer primero, buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el FMI y con nuestros acreedores, resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene la Argentina no es una cuestión de ganarle un disputa a nadie. El país tiene voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo ”.