El premio mayor “Sueño Celeste” se fue a San Guillermo. Varios ganadores de Brinkmann

Más de 20.000 personas acompañaron al sorteo final Promoción Sueño Celeste 2019. La Gran ganadora de la noche Juana Garrone de San Guillermo se quedó con los 4 millones.
Gran recital del “Indio” Lucio Rojas a lo largo de casi dos horas.
GANADORES
Ganador Premio Principal $ 200.000:
DIAZ MARIA CRISTINA – VILLA TRINIDAD
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
TOLDO DIEGO – SUNCHALES
TOSCO CAMILA ELIZABETH – MORTEROS
ULLOA ELBIO ROLANDO – COLONIA DORA
OLOCCO OBERDANK OSCAR – TRANSITO
Ganador Premio Principal $ 200.000:
FERREYRA JOSE ALBERTO – SEBASTIAN ELCANO
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
POGGIO FERNANDO – SUARDI
AVILA ALFREDO OMAR – BRINKMANN
QUIROGA PABLO JOSE – MORTEROS
DOMINGUEZ OSCAR – RAFAELA
Ganador Premio Principal $ 200.000:
CORONEL PABLO – SUARDI
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
MANSILLA SANTIAGO ALBERTO – PINTO
MENDOZA JOSE NASARENO – COLONIA DORA
BARRERA GASTON EMANUEL – BRINKMANN
MANSILLA DAVID – COL. SAN BARTOLOME
Ganador Premio Principal $ 200.000:
ACOSTA SIMON – SAN GUILLERMO
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
SOMAVILLA BASILIA – MORTEROS
SIMINO CESAR ALEJANDRO – SAN GUSTAVO
PUEBLA LUCAS FERNANDO – ARRUFO
PEREZ MIGUEL ANGEL – RAFAELA
Ganador Premio Principal $ 200.000:
BERRAZ CRISTIAN JOSE – RAFAELA
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
LOZA LUIS ALBERTO – BELL VILLE
GAITAN OSCAR LIONEL – SAN CRISTOBAL
BEDER ROJELIA – CERES
ARIAS LUIS ALBERTO – LA PARA
Ganador Premio Principal $ 200.000:
MAIDANA VICTOR – GREGORIA PÉREZ DE DENIS
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
VACA GASTON – EL TIO
NORIEGA NELIDA DEL CARMEN – BALNEARIA
MONTERZINO ETEL – ATALIVA
LUNA CARLOS GERMAN – MOISES VILLE
Ganador Premio Principal $ 200.000:
LUNA HECTOR OMAR – CHARATA
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
ALFONSO OLGA MARIA – BALNEARIA
LOPEZ ROSANA MARIELA. – VERA
SUPERMERCADOS GAIDO SRL – ALTOS DE CHIPION
GALAN VERONICA AURORA – MORTEROS
Ganador Premio Principal $ 200.000:
DEPIANTE DIEGO ALEJANDRO – MORTEROS
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
GACHON NORMA ANGELINA – MORTEROS
BERTONE EGLE ANGELICA – SUNCHALES
LESCANO GUSTAVO GERARDO – VILLA FONTANA
PRINO CORINA RAQUEL – MORTEROS
Ganador Premio Principal $ 200.000:
GIMENEZ MIRTA SUSANA – SUARDI
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
ORTENZI WALTER HUGO – MORTEROS
PONCE VICTOR HORACIO – SANTA SYLVINA
TONINI MARIA ALEJANDRA – SAN GUILLERMO
VIDELA SERGIO RAMIRO – LOS MISTOLES
Ganador Premio Principal $ 200.000:
MEDINA PABLO HERNAN – RAFAELA
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
CORNEJO GUSTAVO ARIEL – CARLOS PELLEGRINI
ALEMANI CARLOS RUBEN – EUSEBIA
TORRES PAULA LUCIA – BRINKMANN
VERA JOEL HERNAN – PINTO
Ganador Premio Principal $ 300.000:
CORIGLIANI NORMA LUISA – BRINKMANN
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
GAITAN JUAN PABLO – VILLA DEL TOTORAL
ACUÑA MARISEL – SAN GUILLERMO
SOLAVAGIONE JUAN – SACANTA
MILLIA GRACIELA BEATRIZ – ESPERANZA
Ganador Premio Principal $ 300.000:
ANGULO FABIAN BELEN – MORTEROS
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
PAGANINI MARIO HUGO – CNIA.VIGNAUD
ANGULO FRANCISCO ALFREDO – BRINKMANN
ZUMOFFEN MARTIN NICOLAS – TACURAL
ALLOATTI ALEJANDRO DANIEL – SAN CRISTOBAL
Ganador Premio Principal $ 300.000:
AVILA PABLO IVAN – BRINKMANN
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
HEREDIA RODOLFO ANTONIO – MORTEROS
ACOSTA LORENA DEL VALLE – FREYRE
GONZALEZ RODOLFO HECTOR – RAYO CORTADO
CIOCCATTO OLGA TERESA – LA PUERTA
Ganador Premio Principal $ 300.000:
PERALTA ANDREA MATILDE – PORTEÑA
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
DENTE MAURICIO SERGIO – MORTEROS
WEIS WALTER – COLONIA ROSA
MOLINA JUAN CLAUDIO – SEBASTIAN ELCANO
TAPIA ERICA YOHANA – CAÑADA DE MACHADO
Ganador Premio Principal $ 300.000:
GARAY MARCOS EZEQUIEL – CORDOBA
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
ARIAS SANDRA GABRIELA – MORTEROS
CORDOBA RODRIGO – BRINKMANN
SOTELO NICASIO IRINEO – LA LUCILA
QUIÑONES CLAUDIA SONIA – RAYO CORTADO
Ganador Premio Principal $ 300.000:
LOPEZ JORGE LUIS – BRINKMANN
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
MONETA PEDRO ANTONIO – LOS CONDORES
PERALTA SUSANA DEL VALLE – SAN JOSE DE LA D
MONTERSINO CLAUDIO – MORTEROS
TOLOSA EDELMIRO PEDRO – BRINKMANN
Ganador Premio Principal $ 300.000:
RAMIREZ VICTOR HUGO – SEBASTIAN ELCANO
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
CUELLO SARA YOLANDA – VILLA DEL TOTORAL
ASSELBORN JOSE RAMON – SUARDI
PEREZ VALERIA MONICA – LA PUERTA
ROJAS GONSALO GERMAN – ARRUFO
Ganador Premio Principal $ 300.000:
WERNER EZEQUIEL – ARRUFO
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
BREZZO RODRIGO ENRIQUE – FREYRE
EBENECHER LUCY DEL VALLE – MORTEROS
BUSTO PILAR RAMON – LAS ARRIAS
CEBALLOS CLAUDIO AUGUSTO – VILLA DEL TOTORA
Ganador Premio Principal $ 300.000:
DELLERSA ELSA CARMEN – LA PARA
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
RODRIGUEZ AMERICO – CORDOBA
ALMIRON JUAN CARLOS – VILLA DEL TOTORAL
ORONADO ALEJANDRO – LAS VARILLAS
CABRERA JULIA MARGARITA – CERRO COLORADO
Ganador Premio Principal $ 300.000:
MORAD GERMAN PATRICIO – MORTEROS
Ganadores Premio Secundarios $ 20.000:
RABELLINO SERGIO GABRIEL – BANDERA
MATTALONI ROSANA CLAUDIA – MORTEROS
MONTENEGRO CATALINA JUANA – VERA
ZAPATA LUCIANO – CORONEL DU GRATY
Ganador Premio Principal $ 600.000:
MIRANDA PAOLA SOLEDAD – GALVEZ
Ganadores Premio Secundarios $ 50.000:
MENDOZA RUBEN FRANCISCO – CNIA.VIGNAUD
BRIZUELA IVANA CAROLINA – VILLA DEL TOTORAL
GUTIERREZ JORGE ANTONIO – LOS HOYOS
GIGENA JORGE EVILDO – ALTOS DE CHIPION
Ganador Premio Principal $ 700.000:
RODRIGUEZ LINA ELENA – CORDOBA
Ganadores Premio Secundarios $ 50.000:
JUAREZ ROXANA – SACANTA
MANAVELLA DARIO ANTONIO – MORTEROS
TISSEIRA NORBERTO MARTIN – VILLA DEL ROSARI
VISCONTI MICAELA – EL ARAÑADO
Ganador Premio Principal $ 1.000.000:
BENITEZ SILVINA SOLEDAD – SALADILLO
Ganadores Premio Secundarios $ 50.000:
SOBRERO TERESITA – MORTEROS
GOLTZ VICTORIA – SUARDI
ROBLEDO HECTOR RAFAEL – GENERAL PINEDO
LEGUIZA JAVIER ORLANDO – SAN CRISTOBAL
Ganador Premio Principal $ 2.000.000:
MOYANO GIMENA VALENTINA – SEBASTIAN ELCANO
Ganadores Premio Secundarios $ 50.000:
TOLEDO JOSE EMILIANO – SEBASTIAN ELCANO
LOBOS MARIA DEL VALLE – SALADILLO
GRAMAGLIA SILVANA – CORDOBA
ORIA YOLANDA DOMINGA – CORDOBA
Ganador Premio Principal $ 4.000.000:
GARRONE JUANA MARIA – SAN GUILLERMO