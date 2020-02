Empresa Transporte Morteros circula con normalidad

Los sueldos no se habían pagado “por no recibir subsidios; no recibimos un peso”, aclara Zaninetti, por lo que “pagamos con nuestros fondos”, pero “lamentablemente nos pararon, cuando la mitad del personal ya tenía el dinero en su cuenta”.

“Tuvimos es problema con el banco, pero si no, pagamos normalmente como todos los meses”, advirtió el directivo.

Vale aclarar que el paro se va levantando por empresas, a medida que se van acreditando el pago de los sueldos.