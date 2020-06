ENACOM solicita limitar invitados en programas para contribuir al aislamiento

En el marco de las medidas de emergencia dispuestas a través del D.N.U. 311/20 y subsiguientes que establecieron el aislamiento social preventivo y obligatorio, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, el ENACOM considera oportuno actualizar algunas puntualizaciones respecto de la observancia de las mismas en el sector audiovisual.

ENACOM recomienda concurrir a los estudios de los diferentes medios de comunicación a la dotación mínima de personal afectado para la continuidad de las emisiones.

Respecto de los invitados, recomendamos que concurran, con las medidas sanitarias adecuadas, de manera excepcional y siempre que ello resulte imposible de realizar de manera remota.

El resto de las actividades excepcionadas en el art. 6, lo son exclusivamente al efecto de la prestación de sus respectivos servicios en su ámbito laboral.

Estas consideraciones apuntan a colaborar con el objetivo de restringir al máximo la circulación de personas a fin de reducir los riesgos de quienes cumplen tareas esenciales para el buen funcionamiento de los medios y su programación. Los recursos tecnológicos actuales hacen posible que muchas de estas notas y entrevistas se realicen por Internet, evitando el desplazamiento y la concurrencia a las empresas de comunicación. Muchos medios lo están implementando con buen resultado, sin embargo, en algunos programas, sus conductores no contemplan un distanciamiento mínimo ni observan las consideraciones respecto a la cantidad de personas en el piso, lo que puede poner en riesgo su salud y la de los invitados.

En atención a estas circunstancias, resulta conveniente reiterar las recomendaciones sobre las conductas de prevención establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Se recuerda al respecto que las Indicaciones para el Distanciamiento Social dispuestas por el Ministerio de Salud incluyen:

Distancia interpersonal mínima de 2 metros.

No más de una persona cada un metro cuadrado.

No realizar eventos y/o reuniones.

Utilizar medios electrónicos para la realización de gestiones, trámites, etc.

Trabajar a distancia, en la medida que sea posible.

No utilizar el transporte público, salvo extrema necesidad y evitar viajar en horas pico.

No exceder el 50 % de la capacidad de los espacios.

No compartir utensilios, incluido el mate. Cancelar actividades que no sean esenciales (Ejemplo: turnos médicos programados, visitas sociales, etcétera)

Las personas mayores de 60 años, además deberán permanecer en el domicilio la mayor parte del tiempo y minimizar el contacto social.

Retomando lo expresado por el presidente Alberto Fernández, a la epidemia mundial del coronavirus la combatimos juntos ya que #NoEsPorVosEsPorTodos. Todos en casa.

