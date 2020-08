Esteban Cuestas desde Misiones: Su trabajo con la música en cuarentena y la propuesta del “ReciAuto”

El músico y cantante Néstor Esteban Cuestas, quien residió unos años en Brinkmann y ahora está establecido en Posadas, Misiones, habló en TDN, Canal 10.

El artista estuvo formando parte de la grilla de músicos de la edición 16º del Festival Nacional del Humor y la Canción del 2019, última visita a nuestra ciudad. Desde su casa explicó lo que significa para él atravesar esta cuarentena “todo es muy complejo, mi vida se trata de viajes constantes de esa forma llegué a Brinkmann, y todo mi trabajo significa viajar, y esto es un golpe muy bajo, de golpe el encierro y no poder salir, lo más importante trabajar, seguimos como podemos; igual dando clases virtuales y con los ensayos de manera individual pero nada se compara con lo presencial”, expresa Cuestas.

Recordó su paso por el escenario Luis Landriscina en el festival “muy contento de haber estado, tuve que llegar solo debido al presupuesto pero eso me permitió saber lo importante de esta fiesta en Brinkmann, una ciudad que siempre me hizo sentir cómodo, estoy agradecido; de hecho cuatro días antes de que empiece la cuarentena yo estaba por llegar a Brinkmann y zona con un contrato de trabajo en esa región, lamentablemente no se pudo”.-

Explicó que actualmente es manager y productor artístico, colabora con instituciones nacionales y es padrino de instituciones educativas.

Además fundador de la Compañía de música litoral PEÑA CHAMIGO DE ESTEBAN CUESTAS la cual viaja por el país y el exterior ofreciendo espectáculos musicales de jerarquía internacional. “Por el momento no podemos viajar pero trabajamos cada uno en sus hogares y promocionamos nuestra música en diversas plataformas digitales”.-

Hace más de 15 años dicta Conferencias y Seminarios en todo el país para profesionales y aspirantes culturales y educativos sobre Música popular del litoral desde una perspectiva PEDAGÓGICA. En la Provincia de Entre Ríos , las mismas son de carácter oficial con otorgamiento de puntaje a través del Ministerio de Educación de la Provincia.

A destacar

Cuestas propuso que se desarrollen en regiones menos pobladas como las nuestras el denominado “AutoCine” y el “ReciAuto”; el primero que se comenzó a implementar en localidades cercanas, una propuesta familiar en amplios espacios sin bajarse de los vehículos; en cuanto al segundo un escenario con músicos, espectáculos y el público desde los vehículos también, respetando protocolos y sin bajarse de los móviles. “Sugiero los tengan en cuenta para generar trabajo y encontrar entretenimiento”.-

Nota completa en vídeo.