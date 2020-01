Fábrica de queso azul abrirá en Seeber bajo la marca comercial “BriSee” dijo Matías Mikles

El Establecimiento Frugol S.A.S se prepara para abrir sus puertas el viernes 31 de enero en Seeber, un emprendimiento de Matías Mikles, joven profesional de nuestra ciudad de Brinkmann, ex empleado de SanCor Morteros.

Mikles habló en Universal Medios adelantando que la fábrica planea procesar en una primera etapa, 5.000 litros de leche diarios que transformará en 500 kilos de queso azul bajo la marca comercial “BriSee”. “No fue sencillo encontrar un nombre, consulté a grupos de amigos y familia por wsp, hasta seleccionar este que une a Brinkmann y Seeber…”.

Mikles contó que es ingeniero químico y ex empleado de la planta Sancor Morteros, allí trabajó durante 8 años. “Consideré pensar este proyecto cuando tenía muchas horas libres en un estado crítico de SanCor, cayó la producción y había poco trabajo; quizás antes hubiera sido imposible, mi hijo Pedro era muy pequeño, debía atender de mujer y mi familia, ahora es el tiempo, y ellos (por la familia) son fundamental en todo esto, mis padres fundamentalmente quienes me apoyan desde el primer día…”.

Sobre su papá, Julio Mikles dijo “el será socio en la comercialización, es él que me dijo la demanda de este tipo de queso, y recordó que él trabaja en una empresa de logística por lo que en esta primera etapa los canales de comercialización serán La Rioja y Catamarca”.

La primera meta será procesar 5.000 litros diarios de leche con los que se elaborarán 500 kilos de queso por día. “El objetivo de la primera etapa es procesar 5.000 litros diarios que se traducirán en unos 500 kilos diarios, con una o dos producciones semanales, en un comienzo para reducir pérdidas para ir ganando volumen de leche hasta la capacidad de la planta que alcanza los 5.000 litros por hora”.

Sobre el apoyo del Municipio de Seeber Mikles contó que “Giorgis y su equipo se encargaron de recuperar este edificio abandonado desde hacía más de 25 años, bautizado como”La Ratonera”. “Con el proyecto que elaboraron fueron al Ministerio de Industria de la provincia, donde pidieron un aporte económico para recuperar y reacondicionar la vieja fábrica y declaramos esas seis hectáreas como área industrial”.

Por último comentó que el acuerdo es que tanto la producción de leche como la mano de obra sea local. Por ello, en primera instancia habrá un operario técnico trabajando, pero hacia febrero piensa sumar uno más y a medida que crezca la producción, irá creciendo el número de personal.

Finalizó “quiero agradecer cada mensaje afectuoso recibido, cada palabra de aliento de mi familia, principalmente mi mujer, mi hijo Pedro y mis padres, Julio y Liliana…”.-

Desde el Municipio de Seeber informarán en los próximos días el horario y llegada de autoridades para inaugurar el establecimiento.

AUDIO: