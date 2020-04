FEDECOM: Elevan petitorio para reactivación de rubros comerciales

3-Gestión ante el Municipio para autorización de rubros comerciales no esenciales.

Deberán conversar con la autoridad municipal a fin de que en conjunto con el Centro Comercial se tomen las medidas necesarias para la menor circulación posible en el marco de la emergencia sanitaria, pero se posibilite la circulación del propietario del establecimiento comercial y / o la de empleados en determinados horarios y días a los fines de comenzar con la venta on line. 4- Delivery local

Se recomienda ir evaluando los sistemas de delivery que existen en su ciudad y, en caso que no existan o no sean suficientes, tomar la iniciativa como Centro Comercial de ser el propulsor de la actividad para brindar la solución y colaborar con el comercio minorista de la localidad. Los últimos dos puntos deberán gestionarlos en cada Ciudad de manera particular, ya que depende de las dimensiones y cantidad de habitantes de cada localidad los protocolos que puedan aplicarse para aplicar el menor contacto posible. Desde la Secretaría de Comercio nos estarán informando cuáles son las localidades en las que no se han registrado aún casos de contagio, lo cual entendemos dará una posibilidad más abierta de gestionar ante el municipio local la propuesta para la activación de comercios. Desde FEDECOM insistimos en priorizar el valor de la vida por sobre todas las cosas y entendemos que tanto el respeto por los protocolos de sanidad como el compromiso social de cada uno y cada entidad ante la situación que estamos atravesando es lo que nos permitirá la re apertura de las pymes que al día de hoy se encuentran cerradas. Quedamos a disposición ante cualquier consulta, sugerencia o inquietud en que podamos acompañarlos. Consejo Directivo FEDECOM