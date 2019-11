Fiscal Alberione tomará declaración indagatoria a Familia Gorgerino

Los integrantes de la familia Gorgerino, detenidos en el marco de la investigación por la presunta millonaria estafa en la Asociación Mutual Altos de Chipión, prestarán declaración indagatoria ante el fiscal Bernardo Alberione entre martes y miércoles de esta semana y su defensa presentará documentación que intentará demostrar su inocencia.

Para posibilitar la declaración el fiscal que investiga la causa, podría constituirse en Morteros para tomar las declaraciones de César Gorgerino (padre), Adrián, Delcar y Julio (hijos) y Lucía (nieta). Salvo el padre de familia, que se encuentra con arresto domiciliario debido a su avanzada edad, 86 años, y delicado estado de salud, el resto continúa alojado en la comisaría de Morteros.

Caffaratta sostiene la inocencia de sus clientes

Consultado acerca de los elementos que demostrarían la inocencia de quienes están detenidos, el defensor dijo que “mis defendidos han aportado documentación relacionada a los hechos de los que se los acusa. Esa documentación que vamos a aportar en su momento a la fiscalía va a terminar por esclarecer el entramado y demostrar que las personas detenidas son completamente inocentes”.

Tras la declaración, se va a aportar toda la documentación pertinente y se va a solicitar la excarcelación de todos los miembros de esta familia. “Ellos se van a poner a disposición del fiscal y van a ofrecer todas las garantías que se les soliciten, son personas de trabajo, no se han movido de la localidad, allí tienen sus emprendimientos comerciales en los que trabajan un centenar de personas. De continuar detenidos, se crearía un gran problema a nivel ocupacional en la localidad”.

La documentación a la que hace referencia el abogado Caffaratta no comprometería a nadie en particular y además sostuvo que “las personas detenidas no tienen que probar su inocencia, sino que por el contrario, el Ministerio Público Fiscal tiene que demostrar la responsabilidad de mis defendidos”.

“Lo que nosotros queremos demostrar es que ellos confiaban en su momento en quien era el administrador de sus bienes y que ha terminado en una situación muy complicada”, aludiendo de esa manera a Lucas Alejandro Priotti (38), quien a su vez era el gerente de la Mutual.

El defensor agregó que “esta gente (los Gorgerino) lo único que hacía era trabajar. Estaban relacionados con la mutual, no lo vamos a negar, pero de allí a decir que ellos se beneficiaron con el accionar del otro imputado hay una gran diferencia, esta familia lejos de beneficiarse ha sido damnificada”.

La documentación que se aportaría a la causa y de la cual el abogado defensor evitó brindar mayores precisiones estaría en manos de otro contador, el cual también asesoraría a la familia. “Ellos van a declarar porque no tienen absolutamente nada que ocultar, sobre lo que se les pregunte ellos van a responder, son gente de trabajo. Más allá de las conjeturas y los dimes y diretes que se están barajando, esta gente lo único que sabe hacer es trabajar, no están acostumbrados a ninguna documentación rara, lo que sucede que a veces pecan por ser demasiados confiados y terminan así”.

Por su parte, Priotti continúa alojado en la Alcaidía de la Departamental San Justo en San Francisco, desde el viernes cuando se entregó a la justicia tras estar una semana prófugo. En los próximos días también sería indagado y trasladado a la cárcel de nuestra ciudad. Es defendido por el abogado cordobés Alejandro Figueroa Alcorta.

Marcharon en el pueblo

El viernes por la noche, luego de una convocatoria por las redes sociales, habitantes de Altos de Chipión marcharon por las calles pidiendo por la liberación de los cinco integrantes de la familia Gorgerino que se encuentran detenidos.

Reclamaban su libertad aduciendo su inocencia en la presunta estafa investigada por el fiscal Alberione y expresaron que la detención ponía en peligro muchas fuentes de trabajo en la localidad ya que su empresa comercial le permite subsistir económicamente a varias familias.

Los Gorgerino se dedican a distintos negocios: tienen un supermercado (Súper 5), un lubricentro, una firma dedicada a actividades agropecuarias y campos.

A pesar de que no se dio a conocer el rol que cumplían estas personas en la Mutual, Delcar Gorgerino figuraría como secretario.

Se investiga si el dinero que salía de la mutual de manera irregular tuvo como destino los negocios de los Gorgerino, con los que Priotti está vinculado desde hace varios años, ya que trabajaba como administrador de sus emprendimientos.

El fraude podría alcanzar los tres millones de dólares y se estima que afecta a unos 500 particulares, de Altos de Chipión y otras localidades como Morteros, San Francisco, Porteña y Freyre, entre otros.

