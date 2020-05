Flexibilizan actividades en Morteros: “Hemos entrado en una zona intermedia” dijo José Bría

En conferencia de prensa el Intendente José Bria acompañado de la viceintendente Valeria Gandino, y el Jefe de Gabinete Javier Nari, informaron el resultado positivo de las gestiones realizadas ante la provincia. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE Central) ya le otorgó a esa ciudad el permiso para habilitar la obra privada y la actividad de profesionales independientes.

“Hemos entrado en una zona intermedia , el COE central luego de analizar particularmente la situación sanitaria, social y económica de Morteros flexibilizó la obra privada y a los profesionales independientes , sosteniendo la continuidad de la actividad comercial como se desarrolla hasta el momento”, expresó el Intendente.

Desde el municipio, se continuará gestionado para habilitar paulatinamente nuevos rubros controlando estrictamente la cuestión sanitaria.

El intendente agradeció al COE central, al Ministro de Gobierno Facundo Torres y a su par de San Francisco García Aresca, por haber acompañado el pedido para lograr la flexibilización.

“Haber llegado a esta instancia es y seguirá siendo una responsabilidad de todos los morterenses”, puntualizó.

“El coronavirus no desapareció. El pico iba a llegar en mayo y estamos en mayo, por eso es fundamental que sigamos cuidando nuestra salud para continuar sin nuevos casos”, insistió el Jefe del Poder Ejecutivo.

La Municipalidad de Morteros deberán aplicar y controlar la aplicación de los protocolos emitidos por el COE para la obra privada y los profesionales independientes. Por eso, le solicitamos a los medios y a los vecinos que lean y analicen los protocolos.

Las profesiones habilitadas son:

– escribanos

– contadores

– abogados

– arquitectos

– ingenieros

– agrimensores

– corredores inmobiliarios

– gestores matriculados

– martilleros públicos.

Protocolos para la Obra Privada

-Solo se podrán retomar obras no habitadas (nuevas o ya iniciadas). Se deberá gestionar en Municipio un permiso especial de reactivación de obra con carácter de declaración jurada

-La cantidad máxima de operarios no podrá superar las cinco personas (en casos particulares se deberá solicitar un permiso excepcional)

-Se deberá asegurar que la ropa de traslado no sea la misma con la que trabaja

-Se garantizará la alternancia de distintos rubros

-La jornada deberá ser de 8s a 14 de lunes a viernes

Protocolos para profesionales independientes

Se prohíbe todo tipo de contacto físico entre el cliente y el profesional.

La actividad profesional se ejercerá mediante medios telefónicos, virtuales o similares, minimizando el desplazamiento de los profesionales y clientes.

Profesionales independientes que no requieran contacto estrecho físico podrán atender dos días por semana, sin empleados, hasta dos clientes por hora (con turnos previamente otorgados), en horario de 8 a 16.

IMPORTANTE

Todas las actividades permitidas deberán cumplir con el uso obligatorio de barbijo,

Respetar en todo momento la distancia mínima de 2 metros entre las personas

Mantener las medidas de higiene de manos.