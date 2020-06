Geriátrico de Porteña: Encontró a su padre en estado de desnutrición severa, denuncia en redes

Mediante redes sociales denuncian abandono de persona en un geriátrico de la localidad de Porteña.

Geriátrico ubicado en la vecina localidad de Porteña ubicado en calle Intendente Pita al 800; Eliana Gerlero manifestó su enojo por el el estado de desnutrición que tuvo su padre, internado en ese lugar.

Según su hija el abuelo se encontró en estado de desnutrición severa, con deshidratación de 6 días sin ingerir líquidos, con escaras en espalda y cola del tamaño de un melón, con músculos atrofiados y una neumonía por bronco aspiración.

Ante la situación de cuarentena la familia no podía ingresar a la residencia de adultos.

Los dueños del geriátrico desmienten a la familia Gerlero.

Ampliaremos.-

Publicación en Redes sociales: (https://www.facebook.com/elianamaria.gerlero)

Nunca me voy a cansar de pedir justicia por mi padre! Aunque me denuncien la página y me hagan borrar las fotos! Se metieron con el abuelo equivocado. Hoy tengo más fuerzas q nunca para hacer justicia!

Para refrescarte la memoria a vos que decís que fue un invento, a vos q no tenes corazón..a vos qué se te entrego un ser humano indefenso en confianza y recate este hombre casi sin vida . Que hoy sigue luchando por su vida. No pienses q me olvidó. Voy a pedir Justicia por todo el dolor q está sufriendo, y juro por qué voy a mover cielo y tierra para q pague quien tenga que pagar !

ESTO SUCEDE EN UN GERIÁTRICO DE LA LOCALIDAD DE PORTEÑA PCIA DE CORDOBA.

ABANDONO DE PERSONA!

POR FAVOR DIFUNDIR PARA QUE ESTO NO SE REPITA JAMAS!

Hay que sacar a todos esos nonos que son maltratados!

No me van a callar ! Nunca!

Pido condena social a estas bestias inhumanas. Mentirosas. Que no están preparados para estar al frente de un lugar así.

No quiero mostrar más porque sería herir mucho..y sería demasiado fuerte. Vivimos y estoy viviendo momentos de gran dolor.

Pero voy a llegar a lo más lejos q la justicia me permita

Gracias a todos. Necesito q esto se haga publico.!

#salvemosalosnonos

Imágenes Publicadas en redes por Eliana Gerlero