“La pandemia no justifica el abandono” el reclamo urgente de la familia de Laura Bruera

“La pandemia no justifica el abandono”. “A Laura la tienen hace 23 días sin respuestas en la Clinica Privada Velez SARSFIELD de Córdoba, su salud mental está destruída y muy angustiada y los médicos ginecológicos no aparecen”; reclama a viva voz Mirta Cravero, madre de María Laura Bruera de Brinkmann.

Todos conocen el testimonio superador de “Lali”, paciente de riesgo por ser trasplantada en tres oportunidades y en medio de la pandemia se sometió a su cirugía número 36.

En contacto con Universal Medios Mirta dejó frases tan movilizantes junto a una publicación en sus redes sociales:

“Quiero dejar sentado en este medio la decidía e indiferencia, le poca o nula preocupación de los ginecólogos de la Clinica Privada Velez SARSFIELD de Córdoba capital cuyo jefe es el Dr. Crespo Roca. Mi hija está internada alli hace ya tres semanas por un problema ginecologico”

“Ella tuvo ya TRES trasplantes de riñón y por esto quiero felicitar a los nefrologos por su compromiso y dedicación con que la tratan. Pero no pasa lo mismo con los ginecólogos. No se preocupan, no la visitan y ni le informan cual es el procedimiento que ella necesita. Ahora se dignaron informarle acerca del procedimiento porque mi yerno busca respuestas en autoridades dela clinica. Ahora ellos culpan a los de IMÁGENES y estos no tienen noticias ni un pedido”.

“Quién se hace responsable? APROSS que no entrega el material necesario, los médicos indiferentes, los que coordinan los procedimientos.. Mi hija esta muy depresiva ante tal indiferencia y mi yerno peligra la continuidad en su trabajo y el hijo de ellos de 4 años extraña mucho. Que. Decisión habrá que tomar? Juicio por abandono de pacientes…que les quede claro que no dudaremos si hay que hacerlo”.

Agregando “hoy viernes dijeron que la sonda para punción había llegado pero que no es la correcta”, “mucha casualidad que apareciera justo cuando hacemos visible la situación, ella no tuvo respuestas de los médicos ginecológicos del lugar y una sola atención de Psicología por el estado anímico que atraviesa, una verdadera vergüenza, el tiempo pasa y queremos atención”.-

Nota “La Supermañana”

Relacionada: