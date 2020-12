La pediatría en tiempos de pandemia junto a la doctora Yanina Zori desde San Francisco

Este 3 de diciembre se celebra el Día del Médico, es en honor a Juan Finley Borrés, médico cubano que confirmó la teoría sobre la propagación de la fiebre amarilla. En nuestro país, el Colegio Médico de Córdoba se adhirió a la conmemoración en 1956.

Hoy en TDN, Canal 10, desde el Hospital Iturraspe de San Francisco, junto a la Dra. Yanina Zori, Pediatra. La pandemia sigue y hoy, más que nunca, los médicos son imprescindibles. Este 2020 complicado se ha expresado de diferentes formas, con aplausos al comienzo, con enojos después… Lo cierto es que el personal médico siempre estuvo presente con su vocación. Caso contrario, el escenario sería devastador.

Zori relata “tengo mis mejores recuerdo de mi secundaria querida en la localidad de Porteña, Instituto Bernardino Rivadavia; mi amada Promo 1999; desde siempre supe que quería ser médica y mi deseo era trabajar con niños, por eso estudié en la ciudad de Córdoba y mi especialidad es la pediatría”.-

“Hoy vivimos tiempos muy diferentes, esta nueva enfermedad ha revelado que muy pocos países tienen un sistema de salud realmente preparado, más allá de si está o no el sistema de salud colapsado en Argentina, hoy el personal médico se siente vulnerable y está muy cansado como cualquier ciudadano; es el cansancio; pero verlos en la primera línea de atención a mis colegas lleva a pensar que la ciencia, el cuidado del prójimo y la entrega personal son partes esenciales del corazón del médico, sobre todo la empatía; sé y entiendo lo difícil que resulta pero debemos aguantar un poco más; la vacuna será la respuesta al combate de esta enfermedad”, sostiene.-

Asimismo, “desde el hospital, el médico no solo se dedica a su paciente, debe contener también a los familiares, situación cuya complejidad quedó también en evidencia durante la pandemia; por eso entiendo que dedicarse a la medicina es tener que ver al otro y anteponer sus necesidades a las propias”.

Agrega “nosotros los pediatras, celebramos de alguna manera, que este virus no ataque fuertemente a los niños; justamente los chicos presentan una baja incidencia de casos diagnosticados y por lo general los que se contagiaron fueron por exposición en el núcleo familiar. Pero si los niños con comorbilidades son más vulnerables; pero es importante saber que el curso de enfermedad es más leve que en el adulto, con mejor pronóstico y muy baja mortalidad”, puntualiza.

“Desde el Hospital de San Francisco no trabajamos con turnos en esta área pero si con las urgencias; tomamos los recaudos necesarios, usamos mascarillas, barbijos, ambos, guantes y todo aquel elemento que nos ayude a cuidar a los pacientes y a nosotros mismos”.

En cuanto a su circulo familiar, manifiesta “hace ocho años que vivimos en San Francisco, tengo dos hijas, y como le ha pasado a muchas familias tienen sus días de alegría, los más llevaderos y están esos tristes de desgano; debemos comprender y creo sin dudas que los niños comprendieron rápidamente cuales son las medidas para cuidarnos y las ponen en práctica todo el tiempo; también entiendo que necesitan de sus pares, sus vínculos pero ya llegaran esos días de reencuentro y de mayor felicidad; siempre me importa y me propongo dejar un mensaje esperanzador”. Agrega “tengo a mi hermana en la ciudad de Córdoba, es médica también, hace de marzo que no nos vemos; será cuando dispongamos de la vacuna que tendremos nuestro esperado momento para vernos”, finaliza.

La profesional pidió a la comunidad seguir haciendo las siguientes cosas para mantener sana a su familia:

Lavarse las manos a fondo y con frecuencia; cubrir bien cuando tosan o estornuden; evitar entrar en contacto con otras personas, sobre todo, con las que estén enfermas, los mayores sobretodo; recordar que su hijo lleva al día el calendario de vacunación recomendado para protegerse de infecciones.

Datos del Ministerio de Salud de Nación.

Argentina es uno de los países con mayor cantidad de médicos por habitante, esto surge del último estudio de demografía médica del Ministerio de Salud de la Nación (diciembre de 2015), con más de 216 000 médicos matriculados.

Hasta hace poco tiempo, las especialidades con más médicos eran clínica médica, cirugía general, pediatría, obstetricia, ginecología y neonatología. Según el Análisis de la distribución geográfica de médicos especialistas en la República Argentina, realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, financiado por el Ministerio de Salud de la Nación, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), hoy en día, hay más especialistas en anestesia, oftalmología y dermatología que en otras disciplinas, mientras de epidemiología, genética médica, terapistas y toxicología son las áreas con menor cantidad de médicos.

El estudio refleja también el proceso de feminización de la profesión, pues el 74 % de los residentes nacionales son mujeres.

Feliz Día del Médico y muchas gracias por su entrega!!!

