La situación de los comercios a causa de la pandemia

En tiempos de pandemia de coronavirus, con cuarentena los comercios en general se ven afectados, una situación “compleja”.

Hoy en TDN, Canal 10, dos comerciantes de Brinkmann; Gisela Vanetti del rubro indumentaria, tienda “Porca Miseria” junto a Melisa Ramírez de “Puerto Accesorios”, juguetería, electrónica, telefonía celular y librería; hablaron de la situación del sector luego de más de 100 días de cuarentena en el país.

“Afortunadamente ahora estamos en distanciamiento y sin casos de coronavirus en la ciudad pero tuvimos momentos de mucha angustia y desesperación, había días que pensabas en cerrar las persianas y no abrir más, la incertidumbre sobre todo; los gastos que seguían corriendo y los primeros meses sin poder trabajar era muy triste; en mi caso la telefonía seguía trabajando pero el negocio debía estar cerrado lo cual al principio me lleve cosas de librería a casa y trabajaba con impresiones para los padres en casa; recién con el delivery y luego cuando volvimos pudimos repuntar algo, pero no como antes, las ventas cayeron…”, dijo Ramírez.-

En cuanto a rubro indumentaria, Vanetti sostuvo “la ropa no es esencial lo cual la gente priorizaba otras cosas, fue muy duro marzo y abril sobretodo, los pocos ahorros que tenía los utilicé para pagar alquileres e impuestos; la ropa de invierno es más cara, así que el cliente analiza bien antes de comprar; a todo esto se nos suma el tema del transporte, la mercadería llega a veces con fallas y con demoras en muchos casos; se compra por catálogo ya que no podemos viajar; gracias a los clientes que no siguen y al apoyo de la familia pude seguir adelante, con la esperanza firme…”.-

Ambas contaron que no debieron pedir ayuda crediticia pero si lo analizaron. “Los dueños de los locales nos entendieron muy bien y los empleados también, esto es muy difícil para todos; a lo económico hay que sumarle lo que se siente, la angustia se apoderó de los comerciantes, que deben hacer frente a los costos sin posibilidad de recaudar “un mango”. En estos casos sorteamos obstáculos para pagar a los proveedores, el alquiler, los impuestos…”, finalizaron.-

