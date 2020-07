Las obras de Virginia Kaufmann para disfrutar en casa en esta cuarentena

Actriz, cantante, música, es la versatilidad de esta maravillosa persona, Virginia Kaufmann, desde Buenos Aires en contacto con TDN, Canal 10.

Recordando desde siempre a Brinkmann, “tengo mis mejores recuerdos allí, terminé mis estudios secundarios y me vine a Buenos Aires para estudiar Musico-Terapia, una carrera corta, pero volví a la localidad a trabajar durante dos o tres años más; llevó 30 años acá y la última visita a Brinkmann fue en 2012 con la obra Nelly Olson, invitada por el colegio donde cursé mis estudios…”, cuenta Kaufmann.-

Dada a la compleja situación por la pandemia del Covid- 19 existe mucha preocupación y alarma por el sector del teatro y las ficciones de tv. La mayoría de los espacios independientes de la Ciudad de Buenos Aires tienen sus puertas cerradas y suspendieron no sólo funciones sino también actividades de formación. Ante la consulta nos dice “la situación es difícil pero no dejamos los actores de estar activos, aprendiendo siempre y moviéndonos de manera virtual, proponemos ahora mediante esa modalidad, virtual, mostrar nuestras obras, esas que muchas veces la gente que esta lejos no pueda ver…”. “Además pienso que el futuro serán las series en diversas plataformas, es lo que la gente está consumiendo…”.–

Continúa, “venimos a ofrecerles obras muy interesantes, una en particular vinculada a Brinkmann, similar a lo que viví cuando era chica y participaba en el Coro Municipal de allí; se trata de “Coro Municipal de niños”, obra de teatro corta. Será subida el sábado 26 a las 17 hs por dos días completos a www.teatrobombon.com

Otra de las obras: Por Siempre Marisol. Novela satírica de 7 capítulos de 8 minutos cada uno. Los van subiendo lis sábados a las 20 hs y quedan en la página www.veniu.com.ar nos cuenta acá que interpreta a un personaje secundario muy divertido.

Aquel loco elenco, una obra de teatro para niños sobre la historia del teatro. Ya se puede ver en www. play.trampolin.la

Aclara Virginia “son espectáculos a la gorra, la gente colabora como puede…”.-

Según la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica (APDEA), se interrumpieron 306 funciones y se postergaron más de 300 estrenos en la capital argentina, afectando a unos 4.300 artistas desde que se decretó la cuarentena obligatoria en marzo.

La pandemia agravó la situación de un sector marcado por la precarización laboral que ya venía castigado por la crisis económica y las políticas de ajuste que había repercutido en una caída de espectadores.

Kaufmann dijo “el actor está acostumbrado a estar determinados meses sin trabajo, pero debemos seguir creando y usar alternativas para poder seguir; en lo personal la cuarentena al comienzo fue aventurera, junto a mi familia, principalmente con mi hijo que va a jardín, teníamos cuarentena estricta y de encierro total; con las clases virtuales y el enorme trabajo de las docentes; la tomamos como un aprendizaje también, explicamos de qué se trata el coronavirus y le pusimos el mejor de los ánimos; lo que si hemos notado son las dificultados con el sueño, nuestro ritmo de vida cambió y esos trastornos en el sueño están presentes…”.-

Sobre la actuación

Repasó sus trabajos exitosos en televisión de la mano de la productora POLKA; pasando por Esperanza Mía; Herederos de una Venganza; Tierra de Amor y Venganza (intervención como la mamá de Mirta Legrand); Patito Feo, entre otras.

Algunos de los Trabajos realizados

En teatro:

2019 y 2020- “Hallo Dolly!” en Teatro Ópera.

2018 y 2019- “Un cuerpo salvaje” de Silvia Giusto, en Espacio Callejón. Dirección de “Viernes de pete” de Paulina Siciliani en Microteatro. Conciertos en CCRecoleta junto a Diego Bros y Bruno Delucci.

2017- “Aquel loco elenco” (ganadora de varios Premios ATINA), con la Compañía Amicis.

2016-“Yiya, el musical”, en Teatro El Nacional

– “Coro Municipal de Niños”, para Teatro Bombón. Y temporada 2017 en Pan y Teatro. Recibió Premio Hugo a Mejor Unipersonal Musical.

2015-“La Celia”, en Maipo Cabaret, por la que recibió Premio Hugo Mejor Ensamble. Y puso en cartel “Hermética”, un unipersonal de su autoría.

2014-“Y un día… Nico se fue”, de Osvaldo Bazán, dirección de Ricky Pashkus.

2013- “Bom, Bim ,Bam” y luego, “Clac, una obra de película!”, con la compañía Amicis.

2012-“Nelly Olson en Odiar es un Arte”, dirección: Gastón Cerana, en Espacio Mediterránea.

2011-“MusiCASIclásica”, dirección: Mariano Moruja, en Ciudad cultural Konex.

2010-“Tempo”, dirección: Marcelo Katz en CCC.

2010-Participación como invitada en “Concha del Rio Cabaret”, El Cubo.

2010-“Amargo Dulzor”. Dirección: Marcelo Katz. Ciudad Cultural Konex.

Participación en Ciclo Teatro por la identidad, con su obra LA BIBLIOTECA, como co-directora junto a LalaMendia en Maipo Kabaret, septiembre, 2010 y en Teatro del Pueblo en agosto,2011.

2009-“Amores Retro”. Teatro El Cubo..

2009 y 2010-“Dos acordes”, co-autora e intérprete. Puesta en escena de Mariano Moruja, en Scala de San Telmo.

2006 a 2008-“Quiero llenarme de ti”. Café Concert, premio ACE 2007.Co- autora, directora e intérprete. En Faena Hotel, Velma Café y Ciclo TRIBUTOS en El Nacional.

2008-“El mago de Oz”. Dirección:ValeriaAmbrosio.Teatro Broadway.

2007-“Gran Recital Mastropiero”. Maipo Club. Premio Expo Les Luthiers a Mejor Intérprete.

2006-“Ronda Devolución”. Dirección de Gastón Cerana.

“La Fiaca”. Dirección Valeria Ambrosio.

“Tan Modositas”. ChacarereanTheatre. Co-autora, directora e intérprete.

“No sé qué decir”. Obra de improvisación musical de Carlos Gianni.

“El Rebenque”. Café Concert del Faena Hotel.

“Tirón de oreja”. Autor: Pipo Pescador.

“La vuelta manzana”. Dirección Hugo Midón.

Televisión:

2016- “Esperanza mía”, canal 13. Personaje: Hermana Pilar.

2011-“Herederos de una venganza”, canal 13.Personaje: Frida. Nominación REVELACIÓN 2012 Premios Martín Fierro.

2009-Participación en “Valientes”, canal 13, con personaje: Sonia.

2007-“Patito Feo”. Personaje:Ayelén. Canal 13.

