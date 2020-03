Lista de los 170 medicamentos gratuitos a los que podrán acceder los jubilados del PAMI

El presidente Alberto Fernández encabezó el anuncio este martes en el Centro de Producción Audiovisual “Leonardo Favio”, ubicado en el municipio bonaerense de Quilmes. “No me olvido lo que necesitan los más desamparados, no me olvido que llegamos al Gobierno para atender a los que en peor situación están porque ellos son la urgencia de la Argentina y les pido que no teman porque no nos van a hacer cambiar el rumbo”, enfatizó el mandatario.