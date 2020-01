Los imputados en el caso Glaría quedaron en libertad

El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Osvaldo Carlos, resolvió imponer medidas alternativas a la prisión preventiva a CDM y a MP, los dos jóvenes a los que se investiga como coautores del homicidio de Gonzalo Glaria cometido en la ciudad de Rafaela el martes 31 de diciembre

Durante las audiencias, las fiscales que investigan los hechos ilícitos, Ángela Capitanio y Gabriela Lema, manifestaron su oposición a las cautelares no privativas de la libertad. Las funcionarias del MPA desarrollaron la posición de la Fiscalía y brindaron sus argumentos, no obstante, el magistrado no hizo lugar a sus planteos.

De acuerdo a lo resuelto por el juez, los imputados –de 19 y 23 años, respectivamente– deberán fijar domicilio; constituir un guardador y firmar cada 15 días en la sede del Oficina de Gestión Judicial de Rafaela. Además, se les impuso una prohibición de contacto por cualquier medio y de acercamiento a los familiares de la víctima.

Recursos

Capitanio y Lema adelantaron que aguardarán los fundamentos del magistrado. “Estudiaremos los motivos por los cuales el juez entendió que correspondían medidas alternativas en vez de la prisión preventiva tal como lo pedido desde la Fiscalía”, sostuvieron las fiscales. “Luego analizaremos los pasos a seguir y una posible apelación a la decisión del magistrado o la presentación de los recursos provinciales o federales que correspondan por arbitrariedad de la resolución”.