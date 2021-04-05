Martes 6: Confirman listado de nuevas vacunas a adultos y docentes

En el Centro de Salud Municipal Dr. Saied Saleg, se anuncia para este martes 6 de abril a partir de las 16 horas, un nuevo operativo de vacunación para adultos mayores y docentes, de acuerdo a lo definido desde el Ministerio de Salud y COE Regional.
Comunicado
16:00 HS
ACOSTA ALBERTO RAMON
ACOSTA JOSEFA BEBA
ACTIS MARIA EMILIA
AGUIRRE ELVA GRICELDA
ALBERIONE NORBERTO SEBASTIAN
ALLASSIA AMANDA MARIA
ALLENDE MIGUEL ANGEL
ALVAREZ JUAN MANUEL
AMERIO ALIDA SUSANA
ARDILES ZUNILDA SUSANA DEL CARMEN
AVILA ANALIA
AVILA ARMANDO
AVILA ELISA NARCISA DEL VALLE
BAEZ ANTONIO ELISEO
BALDO MARIA SUSANA
BALDO ROBERTO ORESTE
BALESTRA DELIA
BARENGO ELADIO BASILIO
BARENGO VICTOR JOSE
BASUALDO OLGA MIRTHA
BENAVIDEZ JULIO CESAR
BENITEZ LYDIA
BERGONZI MIGUEL ANGEL
BERTONA EDA MARIA
BERTOTTI CARMEN ISABEL
BIDERBOST JOSE LUIS
BRAVO EVARISTO RAUL
CAMPANA MAGDALENA DOMINGA
CARABAJAL MIRIAM RENEE DEL CARMEN
CARCANO SUSANA NATALIA
CARUBELLI RAUL ELADIO
CASTELLARI ALBERTO FELIX
CASTRO MARIA GRACIELA
CENTURION ANA MARIA
CHAZARRETA MANUEL
CHIABRANDO ANA ROSA
CHIAPPERO MARIA ADELAIDE
17:00 HS
CLAUSEN ALICIA SUSANA
COLOMBINI CARLOS JOSE
CONTRERAS ERNESTO CEFERINO
CORDOBA JUAN CARLOS
CORDOBA MARIA DEL CARMEN
CORDOBA MARTA ROSA
CORIGLIANI ELADIO JUAN
CORONEL MARIA MAGDALENA
CORVALÁN HUGO OFELIO
COSEANI HUGO JOSE FERMIN
CRAVERO MIRTHA LETICIA
DEMARCO VILMA LUISA
DOMINGUEZ ISMAEL GUSTAVO
ECHAVARRIA PEDRO VICTOR
FALCO SELVINO ANTONIO
FARIAS ASENCION TEODORO
FERNANDEZ ZULEMA CONCEPCION
FERRERO ADALBERTO JUAN
FERRERO CARLOS ALBERTO
FERRERO HUGO LORENZO
FERRERO JUAN CARLOS
FERRERO RAUL JORGE
FRANK DANIEL OMAR
GAGLIARDI RAUL BERNARDO
GAIDO ILDA MARGARITA
GALANZINO ROSA SULMA
GALLO ELVA JUANA
GALVAN IGNACIO RAMON
GARRONE NEVIS DEL LOURDES
GAY DANIEL ALFONSO
GIECCO MIGUEL ANGEL
GIGENA MARTA ESTHER
GILARDI ELBIS ANA DOMINGA
GIORGIS ROSA MARIA
GODOY CARLOS ANASTACIO
18:00 HS
GOROSITO FELIX ELSO
GRAMAGLIA RAUL CLEMENTE
GRIMALDI NORBERTO JOSE
GROSSO ANA MARIA
GUDIÑO HECTOR JOSE
GUTIERREZ BENJAMIN ALBANO
GUZMAN YRMA VIRGINIA
HERRERA LUCRECIA CELINA
HIDALGO JUAN JOSE
HOFTETTER TERESA LIDIA
HUBELI EUGENIO DOMINGO
ISLEÑO OLGA ROSA
LAPALMA CONCEPCION BENEDICTA
LAY MARIA LUISA
LEIVA MARQUICIA ESTELA
LEONARDI HORACIO HUGO
LEROYER NELIDA YOLANDA
LOPEZ HERMINIO AIMAR
LOPEZ ROSA CLEOFE
MARCHISONE OSVALDO FRANCISCO
MARENGO OMAR LUIS
MARGARA DORA MARIA
MARQUEZ RAMÒN ROQUE
MASSONI ADRIANA BEATRIZ
MEDINA ELVIRA MARIA
MOLINA ROMAN RAMON
MONDINO ALBERTO DEL VALLE
MORRA IMAR MARGARITA
MOYA JUAN CARLOS
MULLER SANTIAGO ERNESTO
MUSSO LORIS ALFREDO
NARETTO JUAN PABLO
NAZZI JUAN DOMINGO GAYETANO
NAZZI LIDIA INES
PAGANI LUIS ANGEL
PESSUTO CARLOS ALBERTO
19:00 HS
PILONE LILIANA TERESITA
POLETTI AMILCAR OMAR
POLETTI VICTOR DOMINGO
PONS RENE FELIX
POSSETTO MARTA MARIA
POSSETTO RAUL ALBERTO
QUEVEDO JUAN DOMINGO
RAMALLO NOLBERTO FLORENCIO
RAMALLO PEDRO LORENZO
RAMALLO TERESA DEL VALLE
RASERO ESTELA MARI
RASPO ANGELA MAGDALENA
RIBERI ALBERTO LUIS
RIBERI EDMAR LUIS
RIBERI MARIA ROSA
RODRIGUEZ ROBERTO ANSELMO
ROLON ERNESTO OSCAR
ROTELA GERONIMO RAMON
SACAVINO MARIA ALEJANDRA
SAFENREITER IRMA MARGARITA
SANCHEZ RUBEN OMAR
SCALERANDI ANA MARIA
SENN RAÚL ALDO
SENN VICTOR HUGO
SIMEONE FRANCISCO MAMERTO
TAVANO MIRTHA ANA
TORRES RICARDO NORBERTO
TOSOLINI MARIO PEDRO
TOSORATTO JUAN CARLOS SANTOS
UTRERA ALDO LORENZO
UTRERA ANA MARÍA
VALENTI HECTOR SALVADOR
VALLEJOS FAUSTA
VEGA LUIS FIDEL
VEGA MARIA CRISTINA
VIGNALE ATILIO PEDRO
VILLANUEVA ANA MARÍA
VIVAS EMILIANO FRANCISCO
VIVAS LUIS ALBERTO
VIVAS WALTER ULISES
19:30 HS
ACTIS VIRGINIA NATALIA
ALBORNOZ ESTEFANIA LORENA
BENAZZO ERICA MARIA DEL
PILAR
CAPELLO TRINIDAD
CLIMINO MICAELA AYLEN
DOME BEATRIZ MABEL
DOMINGUEZ ALEJANDRA
PAOLA
DOMINGUEZ VANESA
SOLEDAD
FIGUEROA ANALIA ANDREA
FOSSATTO MARIA ELENA
GALIMBERTI LUCIANA
CAROLINA
GIMENEZ SANDRA MONICA
GIOVANINI CLAUDIA BEATRIZ
GONZALEZ CARINA ALEJANDRA
GOYTEA MIGUEL ANGEL
GUGLIELMONE VERONICA
HOFSTETTER BETIANA DANIELA
LABASTO PATRICIA ESTER
LOPEZ MARIA DEL CARMEN
LUDUEÑA NAIR DEL VALLE
MANRIQUE ELIANA SOLEDAD
MANSILLA MARCELA
VERONICA
MARENGO LORENA DEL VALLE
MARGARA VALERIA MARTA
MARTIN LAURA MARTHA
MARTÍN SABRINA LUCILA
MONTOYA MIRNA ELIZABET
NAZZI SILVIA DEL VALLE
OLIVERO MARIANELA
PASSARAUL VALERIA DE
LOURDES
PEREYRA MARIA ROSA
SANCHEZ MARIA BELEN
SCLARANDI JIMENA
SPENGLER JAZMIN JERUSALEN
UTRERA FATIMA SOFIA
UTRERA SOFIA NANCY
VILLARREAL SOLEDAD JUANA