Morini: “En Córdoba, no se van a parar nunca la firma de los convenios”

El Pte del Colegio Médicos Veterinarios de Córdoba, Diego Morini, visitó “La Supermañana” de UniversalMedios para hablar de diferentes temas. En torno a la polémica que se generó por la firma del convenio entre el Colegio y el Municipio de Brinkmann, pidió respeto y que le bajen el tono a las críticas.

El Profesional hizo referencia a la tarea que llevan adelante hace tiempo desde el Colegio Veterinario: “Cuando siento que me critican, los proteccionistas piensan que estamos en contra, especialmente donde más me conocen… como puede ser que en los lugares donde no me conocen, voy me siento con los Intendentes y los proteccionistas y firmamos los convenios y nadie dice nada”.

En relación a las objeciones que se formulan proteccionistas, dijo Morini, “que por lo menos en Córdoba no se van a parar nunca la firma de los convenios”… no pierdan el tiempo, no sean maleducadas/os en las redes, si esa es la forma que tratan a sus familias, realmente es una verguenza y ahora existe una ley anti-escrache y hay que cumplirla… nos vamos a terminar viendo en los Tribunales de Córdoba…”

Audio entrevista