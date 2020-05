“Nos salvamos juntos o nos hundimos separados”, una nueva campaña solidaria ante el Covid-19

Con el lema “Nos salvamos juntos o nos hundimos separados”, como lo señala el spot de promoción, se apela a la solidaridad de la comunidad para equipar espacios alternativos que el COE de Brinkmann ha previsto por si se originara una presumible situación de emergencia.

Como lo están recalcando las autoridades sanitarias, es impredecible determinar la evolución del coronavirus, ante el arribo del invierno y la imperiosa liberación de actividades como consecuencia de la parálisis económica, es que hay que tomar los recaudos anticipadamente ante una eventual necesidad que no nos fuerce después a apuros e improvisaciones.

Por lo tanto, se hará un registro de los vecinos dispuestos a poner a disposición, en calidad de préstamo, camas, lavarropas y secarropas para emplear en dichos ámbitos en caso de resultar necesario. También se recolectarán donaciones de colchones, sábanas frazadas, acolchados.

Los ciudadanos que puedan dar respuesta favorable a esta convocatoria podrán comunicarse, para coordinar las acciones,a los teléfonos (03562) 15619114 y 15418630 o bien escribiendo a las redes sociales de la agrupación:

Facebook: Mujeres Mutualistas Brk 16 – o al instagram: @mujeresmutualistasbrinkmann

Si las circunstancias luego demuestran que no hicieron falta, en hora buena por toda la sociedad, pero ante la amenaza que todavía no ha cesado, es prudente que no nos tome desprevenidos. Los elementos donados, cuando ya no tengan objeto de ser almacenados, se habrán de destinar a las organizaciones que están permanentemente distribuyendo en la ciudad este tipo de elementos en algunos hogares que lo necesitan.

Mujeres Mutualistas no solo se anticipan a los acontecimientos posibles, anticipan también su agradecimiento y reconocimiento a toda la población por la actitud y compromiso ante los hechos que exigen ser solidarios.

Adhiere a este gesto mutualista MUTUAL CENTRO, en su 30 aniversario.