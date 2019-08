El Obispo Buenanueva despidió a su amigo Ronal Cribb

Una comunidad conmovida, despidió al Padre Ronal Cribb. Un mensaje emotivo del Obispo Sergio Buenanueva, la lectura por parte de Mirtha Ribulgo de una mensaje de la Municipalidad y del Pueblo, y la lectura del decreto emanado del Concejo, le dieron un sentido especial a la jornada del sábado.

Mensaje del Obispo

“Que bien nos hace en estos momentos escuchar la palabra de Dios, como ilumina nuestra vida, como nos da consuelo o nos ayuda a llorar como es debido””…..

Así lo expresado por el Obispo Buenanueva al despedir al Padre Ronal Cribb, Párroco de Seeber.

El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar… aunque cruces oscuras quebradas, tu vas conmigo, me preparas una mesa.

A esa mesa ya estan sentados Ronal y Egidio, estarán organizando la Fiesta de San Pantaleón en el cielo, con San Pantaleón”…

Buenanueva contó que con motivo de la última Peregrinación el pasado 21 de Julio, al finalizar la Misa y Procesión que el Padre Ronal dirigió, me dijo: “Monseñor, te pido perdón porque la Procesión no la hice con un guión, la hice como me salió del corazón….. Nunca imaginé el alcance de esas palabras, dijo el Obispo con voz entrecortada… un mensaje que fue su despedida de este mundo”…