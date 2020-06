Oliva: “Soy paramédico porque me dí cuenta que podía salvar vidas”

El pasado 24 de Junio, en coincidencia con el Día de San Juan Bautista, se celebró el día del Paramédico o Rescatista.

Hoy en contacto con Universal Medios, Ariel Oliva, Paramédico de nuestra ciudad contó que “atendemos emergencias médicas, proporcionamos atención a personas enfermas o lesionadas que necesitan tratamiento médico de emergencia. Es una vocación enorme”.

“Jamás pensé terminar como paramédico, llegué a Brinkmann sin saber cual sería mi actividad, al comenzar como chofer de ambulancia me empecé a interesar por la salud y por un caso particular de un papá que perdió a su hijo por muerte súbita; por eso me puse a estudiar y a capacitarme constantemente…”.-

Cuando se trata de una emergencia, la diferencia entre la vida y la muerte depende de la velocidad de la atención y de los conocimientos y destrezas del profesional interviniente.

Un paramédico es una persona capacitada para la atención de emergencias médicas, accidentes domésticos, accidentes de tránsito y catástrofes. La intervención de un paramédico es necesaria en casos de traumas, heridas y golpes severos que requieran de una rápida evaluación y atención, con el objetivo de preservar la vida y el bienestar de los pacientes.

Hoy Oliva brindará una charla vía Zoom para Guatemala sobre la seguridad de la escena para los cuerpos. 22hs Hora Argentina, 19hs en Guatemala.

Audio Nota Ariel Oliva