Oscar Saliba es el nuevo presidente del Foro de Intendentes Radicales

Al respecto afirmó: “Siempre la relación con el gobierno provincial ha sido buena, sentando nuestras disidencias cuando se toman medidas en las que no coincidimos”

Y continuó, “hoy el gobierno nos ha abierto la puerta, nos ha escuchado, y tendremos una reunión con el ministro de Gobierno, Facundo Torres, y con el secretario de Asuntos Municipales Federico García”

En relación a los temas que se tratarán, Oscar Saliba adelantó que “vamos a pedir asistencia para los aguinaldos; no vamos a confrontar, pero necesitamos que la coparticipación llegue el 23, y no el 24 o el 25, porque si no se nos va a complicar pagar los salarios y el aguinaldo”.

El intendente de Huinca Renancó mencionó que también se hablará con los funcionarios provinciales sobre un tema que preocupa mucho. Con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, en las ciudades y pueblos del interior provincial “los clubes y los boliches presionan a los intendentes, y queremos saber qué posición van a tomar en el gobierno”, anticipó Saliba. Se estaría buscando acordar un protocolo porque de otro modo, advirtió el presidente del Foro, “aumentan las fiestas clandestinas, donde los peligros son mayores (y no solo por los contagios)”.