Pablo Arteta desde Francia contó su experiencia por el Coronavirus

En una entrevista con TDN, Pablo Arteta actualmente en Francia contó su experiencia por la situación que genera el Coronavirus.

Artetaes es de Villa María. vivió un tiempo en Brinkmann y actualmente reside en Morteros con su familia. Por su trabajo recorre constantemente el mundo. Contó a TDN vía Skype que llegó a Vérdun, al norte de Francia, en febrero volvió a la Argentina y regresó a allí el 10 de marzo.

Ver video

https://www.facebook.com/pabloraul.arteta/videos/10218705836451386/

Contó que en las últimas horas Emmanuel Macron anunció medidas para mitigar el impacto de la epidemia de Covid-19. Lo hizo una alocución televisada, el presidente francés explicó que se dedicarán 300.000 millones de euros a salvar las empresas.

En cuando a las medidas de protección, Francia entra en una fase de restricciones de movimientos mucho más estrictas. Los desplazamientos sólo serán posibles para proveerse de alimentos, ir al médico, al trabajo, o realizar un cierto ejercicio físico, pero evitando los contactos. No estarán autorizadas las reuniones familiares o de amigos en la calle. Macron confirmó también el cierre de fronteras exteriores del espacio Schengen durante 30 días.

Macrón sostuvo que el Estado asumirá el pago de los créditos bancarios contraídos. También se suspenderá el pago de impuestos y cotizaciones sociales, de las facturas de agua, luz y gas,así como los alquileres, Macron insistió en que “ningún francés quedará sin recursos”.

“Por el momento me encuentro en un hotel de manera preventiva, he podido trabajar pero limitadamente, para estar en la calle se necesita llevar la identificación y un permiso por escrito, una Declaración Jurada con nuestros datos personales que me envió la embajada”. “Los supermercados casi vacios y sin movimiento en las calles…”.–

Sobre su regreso, “vuelvo mañana para Argentina, rumbo a Villa María donde vive mi hermana, estaré en un departamento aislado para resguardar a mi familia, ellos están en Morteros y estan cuidandose como corresponde manteniendose en sus hogares…”.-

Insistió en “debemos cuidarnos entre todos, hacer lo que las autoridades nos piden, quedarnos en nuestros hogares, proteger a los adultos, a los grupos de riesgo, a nuestros niños, pienso cumplir los días que me corresponden y seguir en contacto por teléfono con mi familia; seguir las indicaciones y cuidar al otro también…”.-

Audio Nota