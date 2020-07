Paro de camioneros en el Norte Argentino, por largas demoras en controles sanitarios

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros cumple un paro de choferes de camiones de larga distancia en el norte argentino, en repudio a las “demoras de hasta 16 horas que vienen sufriendo en los controles sanitarios por coronavirus”.

“El maltrato viene en particular del personal policial, que tiene a los choferes retenidos hasta por 16 horas en lugares donde no tienen condiciones ni siquiera de ir al baño”. Estamos de acuerdo con los controles y creemos que deben hacerse, pero no pueden tener más de una hora esperando a los choferes porque ellos no tengan personal o les falten kits.” expresó Pedro Mariani Secretario Gremial.

Comunicado

La medida fue decidida “ante el atropello que vienen sufriendo los choferes camioneros en las rutas del norte argentino y luego de haber llamado a buscar soluciones a todos los gobernadores e intendentes”.

“Hacer cumplir un protocolo no debe ser el hostigamiento, maltrato o sufrimiento del trabajador, que a pesar del riesgo sigue recorriendo toda nuestra Argentina desde el comienzo de la pandemia, para que a ningún argentino le falte un plato de comida en la mesa”.

El dirigente puntualizó que los principales inconvenientes se produjeron en los limites de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán.

“No puede ser que haya dos efectivos policiales para controlar a 500 camiones”.

