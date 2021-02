Porteña y Vignaud: Secuestran motocicletas por diferentes Infracciones

Desde la Comisaría de Brinkmann se informa sobre diferentes operativos de control realizados en las localidades de Porteña y Vignaud, donde se apuntó a controlar diferentes vehículos.

*PORTEÑA: SECUESTRO DE MOTOCICLETA POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA*

En la tarde del último viernes, ingresan varios llamados al 101, por parte de vecinos alertando sobre un joven de 24 años domiciliado en la zona rural de Porteña quienes manifestaban estar inseguros debido a que este joven que se conducía en una motocicleta marca motomel 110 cc de color roja y negra, causando intranquilidad ya que ésta persona no era conocida del lugar. Personal policial procedió a su control e identificación en intersección de calles Lavalle y Belgrano, el cual no respondía y evadía las preguntas por parte de los uniformados, no logrando justificar su presencia en el lugar. Por lo que efectivos de la Subcomisaria proceden al traslado del mismo, secuestrando la motocicleta labrándose actuaciones sumariales contravencionales POR CONDUCTA SOSPECHOSA, con intervención del Juzgado de Paz de Porteña.

*PORTEÑA: SECUESTRO DE MOTOCICLETA EN OPERATIVO CONJUNTO CON INSPECTORES DE TRANSITO.*

El día sábado 13 de Febrero en horas de la mañana en calle 25 de mayo Nº 650 de Porteña, personal policial en conjunto con Inspectores de Transito realizaron un control vehicular, controlando las motocicletas que circulaban, solicitando documentación de los rodado, además de licencia de conducir y las condiciones de seguridad para su circulación según lo establecido por la Ley Provincial Transito Nº 8560 y ordenanza Municipal. El operativo finalizo sin novedades de relevancia con un total de 12 motocicletas controladas y una motocicleta resguardada por no reunir las condiciones para su circulación.

*COL. VIGNAUD: POLICIAS SECUESTRAN UNA MOTOCICLETA CON MOTOR ADULTERADO DE UN JOVEN QUE DEBÍA ESTAR AISLADO*

El día viernes pasado, alrededor de las 19.00hs, personal del destacamento policial Colonia Vignaud fue alertado por un llamado al 101 donde manifestaban que un joven de 19 años de edad, oriundo de esa localidad, circulaba con su motocicleta incumpliendo con el *Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio*, por tratarse de ser contacto estrecho de un caso Positivo de Covid-19; lo uniformados se dirigieron al domicilio de ésta persona por calle Rivadavia s/n°, constatando que efectivamente el joven circulaba a bordo de una motocicleta, regresando en ese momento a su propiedad; discutiendo y agrediendo a los efectivos, quienes inmediatamente proceden a secuestrar el moto vehículo marca Honda 110 C.C, color negro por carecer de dominio y otras medidas de seguridad obligatorias para la circulación, asimismo los efectivos constatan que dicho vehículo tenía el número de motor limado. Inmediatamente se pone en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de Morteros quien ordena se labren actuaciones judiciales correspondientes. Continuando el personal con directivas impartidas por el Magistrado.

