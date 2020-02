Preocupación por paralización de obras Ruta 22 entre Marini-Bicha

El Senador Alcides Calvo manifestó su preocupación por la paralización de la pavimentación de la ruta 22 en una reunión que mantuvo con el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad.

La gestión fue destacada por las autoridades comunales de Colonia Bicha que vislumbran alguna posibilidad de lograr un acceso pavimentado.

El Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad Oscar Ceschi y Daniel Ricotti, recibieron al senador provincial Alcides Calvo, para analizar la situación de las rutas provinciales y caminos comunales del Departamento Castellanos, expresando su preocupación por trabajos que se encuentran paralizados desde hace meses, entre ellos puntualizó la Ruta 22 tramo Pueblo Marini – Bicha.

De acuerdo a lo informado por Calvo una vez saldada las deudas con los contratistas trabajaran en un programa integral vial para cada localidad a corto y mediano plazo, a fin de dar accesibilidad a localidades y unidades productivas rurales, como así también para la repavimentación y pavimentación de rutas provinciales.

“No hay dudas que la pavimentación de la ruta 22 es una necesidad, por lo que agradecemos al senador Alcides Calvo que la tenga dentro de su agenda de prioridades y gestione para concretar las obras que tienen todo listo para ser licitada” subrayó el presidente comunal Adolfo Ferrero.

Por otra parte señaló que las prioridades del gobernador Omar Perotti son salud y educación, “estos dos factores tienen una influencia directa sobre la ruta, porque cuando alguien se enferma no se lo puede trasladar y los médicos no pueden llegar cuando llueve. Los docentes no pueden venir a dar clases y desde la comuna no podemos llevar a los más de 30 chicos que cursan el secundario en distintas localidades”.

Entonces creemos que en base a los objetivos del gobernador, al igual que lo planteo el senador en una reunión en Rafaela a la que asistieron representantes de la comuna de Bicha, donde “si bien Calvo destacó la complicada situación económica y financiera de la provincia, donde no disponen de recursos para nada, pero si para salud y educación. Para nosotros resolver los problemas en esos dos temas es contar con un acceso pavimentado para que puedan llegar los médicos, poder trasladar a las personas que es necesario derivar, que los docentes puedan llegar para dar clases y los chicos que cursan el secundario puedan ir al colegio”

Para trasladar a los jóvenes para que cursen el secundario la comuna realiza un gran esfuerzo, en estos momentos están acondicionando una nueva unidad de transporte para sumar a la existente para el traslado de más de 30 alumnos a los colegios de Eusebia, Colonia Vignaud y Brinkmann. “No tienen medios de movilidad, así que estamos acondicionando una Trafic porque la que tenemos no nos alcanza al aumentar la cantidad de alumnos que van al secundario. Esto es incentivado por nosotros porque creemos que la educación es fundamental para los chicos de nuestro pueblo, por eso la pavimentación de la ruta 22 sería un inmenso aporte a la educación y la salud de la población, además de favorecer la actividad productiva y la comunicación de los habitantes de toda la zona, por lo que es importante la gestión del senador Alcides Calvo para que se concrete”, concluyó manifestando el presidente comunal

Asignaron algo más de un millón y medio de pesos para obras menores