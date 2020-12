Puerto Accesorios: “Muchos ya reservan sus regalos pensando en la navidad”

Pasaron pocos días del tradicional armado del Árbol de Navidad; se acerca la fecha para vivir una nueva Noche Buena y la Navidad en todo el mundo, y a pesar de la pandemia, las familias piensan ahora en los regalos de Papá Noel.

Desde el árbol navideño más chico, hasta inclusive las pelotitas, luces y punteros para decorar, quienes armaron su arbolito, invirtieron algo de dinero y ahora analizan la compra para los regalos.

Hoy en contacto con Canal 10, una comerciante de nuestra ciudad de Brinkmann, Melisa Ramirez, Puerto Accesorios; “la gente esperó a último momento para buscar su nuevo árbol o determinados adornos para reemplazar los anteriores; las ventas marcharon muy bien, logramos vender lo que habíamos estimado, se vendieron muchas luces; este año armar un árbol completo partía desde los $1600 en adelante…”.-

Pero falta muy poco para la llegada de la Navidad. Es un momento de reuniones familiares y también la posibilidad de reencontrarnos con personas que durante el resto del año no hemos tenido la oportunidad de ver. Por tanto, es una para entregar ese detalle o regalo que llevas buscando durante meses pero que, por falta de tiempo o por su costo, no te has atrevido aún a comprar. Meli cuenta que “ahora es el turno de los regalos para ese Árbol de Navidad, y preparamos variedades en juguetes para varones y nenas; elementos para el agua, por la época de verano; pero sobre todo los aparatos tecnológicos que son los más buscados; muchos parlantes y auriculares, que salieron mucho en este año de pandemia; tenemos muchos accesorios tecnológicos que pueden ser preferencia de los más chicos y grandes también”.-

Asimismo, “los productos para el hogar también son una alternativa, ya que la familia elije renovarse o sumar elementos a la cocina, licuadoras, batidoras, etc; hasta los regalos decorativos para la casa en general”.

Ramiréz agrega “estaremos trabajando hasta el 24 inclusive con los horarios comerciales pero por la tarde pedimos que la gente venga temprano; trabajamos con TC, tarjetas de débito y efectivo y los clientes ya están reservando sus regalos; esa es una posibilidad, señarlos y reservarlos porque la demanda es mucha”.-

Finalizó “los precios son variados y las alternativas son muchas, la gente debe consultar y sacarse las dudas”.-

