Rafaela: El último reporte confirma 23 nuevos casos de coronavirus

Ayer en Rafaela confirmaron contagios de 15 hombres y 8 mujeres de COVID-19. Los activos ascendieron a 83 y hay casi 300 personas aisladas, mientras que 4 pacientes siguen en terapia.

En el escueto reporte epidemiológico del martes 8 de septiembre, se confirmaron 23 nuevos casos de COVID-19 en Rafaela durante las últimas 24 horas. Se trata del pico máximo de contagios en un día para la ciudad, para no ser menos que la Provincia y el país (también con cifras récord ayer), superando los 19 que se habían informado el pasado miércoles y domingo. De todos modos, a pesar de que el número es elevado, no es del todo sorpresivo y no es para preocupar, ya que respecto a los 4 casos dados a conocer el lunes, los días martes se analizan más muestras que los días domingos en virtud de que los laboratorios privados suelen estar cerrados. Por otro lado, desde la semana pasada ya funciona en el hospital local el “autohisopado”, y además, hay que tener en cuenta que desde este lunes, la Provincia ha cambiado criterios en los diagnósticos de casos confirmados, ya que todo contacto estrecho ahora se confirma como caso positivo, al tratarse de una confirmación por nexo epidemiológico. En base a esta modificación, puede ser que llame la atención los 18 contactos con casos positivos dados a conocer ayer.

“En la jornada de este martes comunicamos 23 nuevos casos de coronavirus en la ciudad, de los cuáles 15 son hombres y 8 mujeres, donde uno tiene antecedente de viaje a circulación comunitaria, 18 son contactos de casos positivos y 4 se encuentran en investigación. Actualmente hay 83 casos activos, 71 recuperados y hay 297 personas aisladas. Desde marzo tenemos un total de casos de 157 y 3 personas fallecidas. En cuanto a las camas de terapia intensiva, hay 2 pacientes no Covid, 4 pacientes Covid y ninguno con asistencia mecánica respiratoria. Sobre las camas generales, hay 32 ocupadas, 2 pacientes internados en el área Covid positivos, 4 sospechosos y 3 personas aisladas”, comunicó la infectóloga Sandra Capello en el comienzo de la conferencia virtual, con un corte a la hora 17, que se desarrolla todos los días por el Facebook del municipio local.

Luego, Martín Racca, Subsecretario de Salud de la Municipalidad, acotó que “en la jornada de ayer -por el lunes- se informó un nuevo deceso con domicilio en la ciudad de Rafaela de un paciente que no estaba contabilizado en nuestros reportes, y presentaba múltiples comorbilidades. Entiendo que se produce una discusión semántica si el fallecimiento es con Covid o por Covid, donde estamos en una discusión de preposiciones. Por una cuestión de estadística provincial lo tenemos que contabilizar, así que tenemos un nuevo fallecido con Covid (N. de la R: tal como lo informó este Diario en la edición de esta martes)”.

Por último, el facultativo se refirió a los registros de ayer y explicó que “sobre los números de hoy, un poco asustan comparados con los del lunes, pero vale recordar que los domingos se procesan menos muestras y los días martes, con respecto a los lunes, tenemos más casos en el agregado. Tenemos que redoblar los esfuerzos, claramente los números van en ascenso, claramente nos vamos a encontrar con la movilidad que tenemos en Rafaela con el virus en algún momento, algo que ya sabemos desde marzo. Salimos a la calle con las medidas de protección, sin temor y cumpliendo con los protocolos establecidos. Si tenemos un síntoma compatible con la enfermedad, lo urgente es quedarse en casa y no salir estando en contacto con múltiples personas y no calificar con esas personas como contacto estrecho. Me pongo en contacto con mi médico de cabecera o con el 107. Nos necesitamos a todos, queremos sumar esfuerzo, compromiso y cumplir con los protocolos más que nunca”.

“NECESITAMOS MUCHA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL”

El senador Alcides Calvo, tras encabezar el lunes un nuevo encuentro del Comité de Emergencia sostuvo: “la reunión sirvió para hacer una evaluación de la situación epidemiológica que hoy tiene el departamento y poner en conocimiento ante los más de 30 presidentes comunales que se conectaron de la situación que está viviendo la región Castellanos y en particular la ciudad de Rafaela, en cuanto a que tenemos niveles de contagios altos y no así en otras localidades”.

Calvo dijo que “lo que se planteó es intentar que la gente trate de circular lo menos posible en estos días, y haciendo hincapié en que solo se trasladen por razones esenciales, especialmente hacia la ciudad de Rafaela donde tenemos la mayor cantidad de casos positivos. Todos coincidimos en la gran preocupación que nos genera lo sucedido el último fin de semana con las fiestas o reuniones sociales que no están autorizadas y esta vez, no sólo sucedió aquí en Rafaela sino tuvimos el caso de Humberto Primo, Aldao, en donde observamos que se utilizan las viviendas rurales tratando de evadir los controles. Vemos que esta situación puede ser contraproducente para los próximos días”.

Fuente: La Opinión Rafaela.-