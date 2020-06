Reconvertirse en medio de la pandemia, así nace “Macedonia” en Brinkmann

Un gimnasio reconvertido. En época de pandemia nace Macedonia, una verdulería, frutería con innovación en productos de calidad y precios.

La pasión de su protagonista, Raúl Bustos, contando su emprendimiento, historias para contar que nacen para sostener puestos de trabajos y mantenerse en medio del vendaval de la pandemia.

El profesor de gimnasia que se reconvirtió para poder seguir adelante contó sobre su nuevo negocio, la relación con los alumnos del gym, hoy clientes y la espera de volver a dar clases.

Hay historias que invitan a creer y a desafiar el pesimismo que puede generar el escenario actual por la pandemia. Por eso Raúl se animó a cambiar de rubro y apostar a los alimentos, “no conocía nada de verdulería, pero pedí ayuda a la gente que conoce del tema, no venimos a competir, venimos a subsistir en estos tiempos duros…”. “Fue muy difícil tener que cerrar las puertas de mi gimnasio después de 10 años, pero la situación así lo quiso; por eso a mis alumnos les preste los elementos de trabajo para que sigan y yo pensé en esto, una verdulería pero con calidad y precios accesibles ante la dura economía que nos toca…”.-

La verdulería emplazada en calle 25 de Mayo 823 de Brinkmann, un proyecto que que inauguró el 6 de junio debido al cierre de los gimnasios a nivel país debido al coronavirus.

Con entusiasmo cuenta Bustos “mis alumnos ahora son clientes que pasan a diario a buscar mercadería, me pone muy contento eso, jamás he perdido contacto con ellos y ojalá pronto podamos volver, extraño mucho las clases, es lo que más me apasiona; mientras tanto me ocupo de la Policía y de este nuevo emprendimiento que me da la posibilidad de haber generado seis puestos de trabajo, pensamos que con tres personas era suficiente, sin embargo debimos sumar más personal”, finaliza.

Raúl agradeció el apoyo de la gente de Brinkmann y de los medios locales, “Yo siempre miro positivo, que todo esto va a pasar en algún momento, y hay que ponerle un poco de energía y esperanza en este momento”.-

