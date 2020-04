San Francisco: El Taller de Costura municipal y costureras solidarias confeccionan elementos de protección

La solidaridad en una cualidad que caracteriza a la comunidad sanfrancisqueña y en esta cuarentena por el COVID-19 nuevas ideas solidarias surgieron para contribuir con la comunidad durante este período y demostrar una vez más la generosidad y compromiso.

Tal es el caso de las alumnas del Taller de Costura Municipal y Costureras Solidarias, quienes desde sus hogares confeccionan barbijos y batas que serán entregadas a personal municipal que se desempeña en la Secretaría de Salud.

En total la producción alcanza los 1000 barbijos y 50 batas, teniendo la idea de continuar con la confección de batas descartables y batas de tela anticloro.

Al respecto, Rita Bergia, alumna del Taller de Costura Municipal destacó: “La profesora Marisa, del Taller, nos preguntó si queríamos colaborar en la confección de batas y barbijos para ayudar a quienes están trabajando en la municipalidad en estos momentos. En mi caso, yo hice el curso y me dedico a la costura, y me pareció una gran idea poder ayudar ya que tengo las máquinas para hacerlo y es una obra de bien para colaborar. Nos trajeron todo el material ya cortado y lo que tuve que hacer fue coserlo, hice 25 batas y 50 barbijos”.

Cabe resaltar que también colaboraron vecinas de diferentes sectores de la ciudad, como Laura Repiso, que vive en barrio Roque Sáez Peña, quien expresó: “La idea surgió porque en el grupo de trabajo de mi hija mayor se comentó que necesitaban costureras para realizar barbijos y yo como tengo máquinas enseguida me ofrecí. Además, como no estoy trabajando por esta situación y estoy con los chicos en casa, me pareció una buena forma de colaborar porque son situaciones que nos sensibilizan, pienso que lo mejor es sumar y no restar entonces no dude en decir que sí”, añadió.

En tanto, el intendente Ignacio García Aresca se mostró muy contento por esta colaboración y manifestó: “Semejante iniciativa de estas mujeres hace que uno se sienta orgulloso del Taller de Costura Municipal, al cual lo pensamos en su momento para dar una oportunidad de capacitación y crecimiento a mujeres que buscaban aprender o mejorar en el oficio; y hoy nos brindan esta gran ayuda en este difícil momento”.

“No tengo más que palabras de agradecimiento y de admiración por las alumnas del taller de costura y las costureras que solidariamente se pusieron a coser desde sus casas para colaborar con nuestros empleados municipales que están trabajando para cuidar a los vecinos de San Francisco”, finalizó el mandatario municipal.

