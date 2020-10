San Guillermo con 9 casos positivos de Covid- 19. Se infectaron el Director y la Subdirectora del Samco

El Director y la Subdirectora del Samco San Guillermo tienen coronavirus.-

La Subdirectora del Samco San Guillermo Noelia Rinotta explicó su situación en una carta abierta en su cuenta de facebook. En tanto, el Dr. Pedro Giménez, será reemplazado momentáneamente por el Dr. Luis Castro

“Hoy no es un día más…

En el día de hoy por protocolo me realice Test Covid 19, el cual dio como resultado positivo. Si, positivo….porque tuve que mirarlo más de una vez para creerlo. Inmediatamente dos cosas se vienen a la mente: 1- como me puedo haber contagiado? Y 2- espero no haber contagiado a nadie. Pero al instante las respuestas se unifican. Mi profesión, a la que amo y vuelvo elegir dia a día, me tenía expuesta todo el tiempo y aunque los cuidados se toman al extremo, el humano puede fallar.

Contagiar? Y si, mi familia, los que más amo y quiero cuidar en el mundo, y me aguantan cada segundo, mi marido Lucio Danilo Cappellini y mi hijo más pequeño Faustino, los dos con síntomas, por lo tanto son positivos por nexo epidemiológico. Y es ahí donde duele un poco más, y duele bastante. Hasta el momento cursamos con síntomas leves y buena evolución. Y espero que nuestra actitud positiva sirva para continuar así.

Nuestros contactos estrechos son pocos y tbm duele y da culpa al momento de tener que avisar el aislamiento. Ojalá sean sólo eso, contactos.

Aclaro que esto no sea lea como victimización, sino que, me parecía oportuno dar a conocer desde mi lugar lo que nos está pasando.

Agradezco infinitamente la empatía de muchos: pacientes, amigos, familia, equipo de salud samco y caps, comisión samco.

Hoy más que nunca, que el tiempo pase rápido para nosotros, prontito de vuelta a la nueva normalidad y a continuar para seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud.

Voy a seguir haciendo hincapié: HAY QUE CUIDARSE ENTRE TODOS!!!

