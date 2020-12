Vía Libre Brinkmann: Todas las opciones para regalar en estas fiestas

No dejar para último momento. Cuenta regresiva para la llegada de la Noche Buena y la Navidad. En un año difícil, envueltos por la pandemia del Covid-19, los comerciantes apuestan a cerrar el año repuntando con las ventas.

Papá Noel se prepara, las jugueterías y regalerías también. Hoy en contacto con Zulma desde Vía Libre Brinkmann.

“Así que, para que este año no te encuentres de nuevo el 24 de diciembre, y estén corriendo, nosotras ya tenemos todo listo para, con tiempo, ofrecer el mejor regalo para los niños”, exclama. “Tenemos muchas novedades en inflables, lo que se puedan imaginar, apostamos mucho porque realizamos un estudio de mercado y muchas familias de la ciudad colocaron o armaron sus piletas para pasar el verano; es una muy buena opción para regalar y compartir en familia”, “los precios son variados y accesibles, pero deben reservar y pasar con tiempo; las familias de Brinkmann ya están comprando los regalos, reservándolos y haciendo sus pedidos; la gente parece estar más organizada que otros años, y eso nos facilita la tarea”.

Sostuvo además que “necesitamos que la familia se organice y sea una persona la que llegue al local por los juguetes, debemos mantener la distancia, usar tapabocas y utilizar los sanitizantes con los cuales contamos; siempre respetando eso para cuidarnos; tenemos un espacio amplio pero tampoco queres dejar gente afuera con estas temperaturas, por eso vayan de manera ordenada y con tiempo; estaremos trabajando de 7:30hs a 12hs por la mañana y de 16hs a 20:30hs por la tarde, lo mismo para el 24 de diciembre; agregamos para este sábado 19 trabajar por la mañana y por la tarde, así que los esperamos”, dice.

Este año Vía Libre tiene triciclos, pata pata, mono patines, muñecas, colecciones en autos; juegos didácticos, de mesa, pistolas, etc. Precios variados y se reciben TC, débito y efectivo.

A modo de balance de este 2020, Zulma dijo “fue un año muy duro para todos, librería no se repuso y se movió poco dada la pandemia y la no asistencia a clases presenciales; pero pudimos aumentar ventas en juegos de mesa para las familias; buenos números en el armado de árbol de navidad y en otros rubros; de todos modos, tratamos de seguir adelante y de cuidarnos; estuvimos aislados también y aun no estamos ajenos a volver; por eso pedimos responsabilidad”.

