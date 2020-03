Con 33% de retenciones, la soja en Córdoba daría rentabilidad mínima o negativa

Bolsa de Cereales de Córdoba @BCCBA [DEX] Seguimos informando sobre los derechos de exportación.

A nivel provincial (#Córdoba), de los ingresos totales que genera la #soja, la ganancia del productor pasaría del 2% al 0% y los impuestos se incrementarían del 34% al 36%.

