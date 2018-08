Adecoagro “busca alternativas” para cerrar la compra de SanCor

Mariano Bosch, cofundador y director ejecutivo de Adecoagro afirmó: “Estamos buscando un acuerdo de asociación para procesar la leche. Tenemos buen diálogo pero no está claro cómo sigue”. El ejecutivo opinó sobre la cooperativa láctea: “Me parece que Sancor tiene una marca maravillosa, tiene un montón de cosas muy buenas que son las que nos atraen y hay otras que no terminan de encaminarse”.

Adecoagro es una empresa productora de alimentos y energía renovable que se inició en el país en 2002 con 70 mil hectáreas. Hoy cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene negocios en Brasil y Uruguay y su plataforma abarca los sectores de azúcar, etanol y energía, granos, transformación de tierras, arroz y leche.

El 12 abril, en una asamblea de socios de la cooperativa láctea SanCor se aprobó por unanimidad avanzar en la constitución de una sociedad anónima y transferir el 90% de sus activos a Adecoagro. Se preveía concretar el traspaso en junio, pero aún no se efectivizó. Sancor tiene una compleja situación financiera, con una deuda por $ 11.500 millones entre AFIP y otros acreedores.

Durante el Precoloquio de IDEA, esta última semana en Rosario, Mariano Bosch, cofundador y director ejecutivo, afirmó en diálogo con PERFIL, que las conversaciones siguen, sin plazo.

—¿Está trabada la operación con SanCor, o se cayó?

—Nosotros hicimos una oferta como contamos en su momento, y seguimos conversando con ellos; estamos buscando alternativas. En eso estamos. En buscar un acuerdo de asociación para procesar la leche. Tenemos buen diálogo, avanzando, pero no está claro cómo sigue.

—¿Por que se demora la concreción de ese acuerdo? ¿Cuál es el motivo?

—Por un montón de situaciones que por ahí son diferentes a lo que veníamos viendo, hablando, que van cambiando. Hay que seguir trabajando y encontrando la mejor forma de transformar la leche en valor agregado, y eso es lo que estamos viendo, si podemos cerrar un acuerdo con ellos de alguna forma. Son infinidad de cosas, no necesariamente depende de ninguno de los actores.

—¿Según trascendidos, ustedes comprarían menos activos de lo que preveía la oferta original?

—Creemos en el agregado de valor de productos en Argentina y dentro de ese agregado de valor esto es parte y estamos buscándole la vuelta a ver si hay alguna manera de hacerlo. A mí me vuelve loco la eficiencia, el buscar ser más eficiente en transformar las proteínas vegetales, en llegar con un producto de valor agregado a un costo competitivo a la góndola, que es lo que nosotros buscamos. Me parece que Sancor tiene una marca maravillosa, tiene un montón de cosas muy buenas que son las que nos atraen y hay otras que no terminan de encaminarse.

—¿Como encontraron la situación financiera de Sancor después del vínculo con el gobierno de Venezuela?

—La información sobre Sancor es pública. De la situación financiera de SanCor no voy a hablar yo.

Autor: MIRTA FERNANDEZ

Fuente: Perfil Cordoba