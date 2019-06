Agroactiva: Se inauguró oficialmente la mega muestra que celebra 25 años

“Al principio los sueños parecen imposibles, pero luego se vuelven inevitables”, destacó Rosana Nardi, directora de Agroactiva, durante la inauguración oficial de la mega muestra.

“Agroactiva es un microclima de energía positiva. Es una muestra de lo que podemos hacer los argentinos, que formamos una comunidad apasionada, porque Agroactiva es un sentimiento”, agregó durante la apertura de la edición número 25 que tiene lugar actualmente en la localidad de Armstrong, en Santa Fe.

“Nada de lo que logramos lo hubiéramos podido hacer sin esta pasión que nos atraviesa. Somos la comunidad más activa del agro“, remarcó.

“Es un gran evento de la producción y del trabajo“, agregó el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz. “No es casual que este ubicada aquí nuevamente, cerca de Córdoba y cerca de la provincia de Buenos Aires. En esta región late el corazón agropecuario yagroindustrial de la Argentina. El sector más moderno y dinamico de nuestra economía”.

“Se transformó en la muestra más grande de la Argentina, desde el interior del país”, destacó el gobernador.

Santiago del Solar, jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindustria, destacó durante la apertura la importancia de “exportar y producir alimentos”.

“Sabemos que faltan muchas cosas para hacer en la agroindustria, pero tampoco queremos volver para atras”, agregó Del Solar. “Sabemos que necesitamos herramientas crediticias para poder incorporar nuevas tecnologías, somos conscientes de todo el trabajo que genera el sector. Es un orgullo estar acá“.

Información ampliada:

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; la presidente de AgroActiva; Rosana Nardi; el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, Santiago Del Solar; el intendente de Armstrong, la ciudad anfitriona de la mega muestra, Pablo Verdecchia y distintas autoridades nacionales, provinciales y locales.

Lifschitz destacó a AgroActiva como “el gran evento de la producción y del trabajo de la República Argentina; pero especialmente de la región agropecuaria. No es casual que esté instalada la muestra nuevamente en la ciudad de Armstrong. En Santa Fe, casi con el límite con Córdoba y cerca de la provincia de Buenos Aires. Porque en esta región late el corazón agropecuario y agro industrial de la Argentina. Es el sector más dinámico, más competitivo y más moderno de nuestra economía. Se cumplen 25 años de una muestra que se ha convertido en la más importante muestra a campo abierto de la Argentina que nación en el interior y que tiene la visión para llevarla adelante a lo largo de este cuarto de siglo desde el interior. Eso es importante porque todos van a ver a todas las expresiones de la actividad productiva de la región, a las empresas pequeñas y medianas, a toda la diversidad agroindustrial de la Argentina que aquí está representada; desde los más pequeños a los más grande. Son 25 años ininterrumpidos de AgroActiva en los cuales en los últimos desde su regreso a Santa Fe su crecimiento ha sido exponencial. Hoy más de seiscientos expositores, más de 16 delegaciones extranjeras nos permiten celebrar que aún en condiciones adversas del país sigue creciendo y mostrando sus perspectivas para el futuro”.

“Este lugar es especial. Ustedes son especiales y el grupo organizador de AA también lo es. Por eso en esta ciudad de oportunidades no van a encontrar ni una sola idea, ni un solo objetivo que nos hayamos puesto sin que nos haya entusiasmado”. “A todos los que conforman y conformaron esta enorme y entrañable comunidad de facilitadores y activadores quiero decirles gracias…mil gracias por haber contribuido para que nuestro sueño se haya vuelto inevitable. Comunidad de AgroActiva::!Felices 25 años!

La identidad de los organizadores con las empresas que participan y el público que la visita todos los años es una cuestión que enfatizó la presidente de AgroActiva: “Y cada vez somos más. Somos una comunidad apasionada, porque AgroActiva es un sentimiento. Por supuesto que también somos profesionales, capaces y trabajadores pero esas condiciones no hubieran alcanzado por sí solas. Solamente con sentimiento, con pasión pudimos llegar a lo que somos hoy: la comunidad más activa del agro: Un montón de gente que compartimos los mismos valores y nos movilizamos y nos juntamos para sacudirnos la desidia de pensar que no se puede hacer nada por nuestro país”.

El mandatario santafesino destacó que “desde nuestro gobierno hemos tratado de acompañar no sólo a AgroActiva; sino a de acompañar a todo el sector agroindustrial de Santa Fe. Hemos establecido un marco de previsibilidad en materia tributaria; generando una mesa de an{alisis tributario que ha funcionado correctamente a lo largo de estos cuatro años de gestión; donde se han sentado en una mesa todas las patas de la producción de la provincia y hemos analizado los cambios en la legislación para mejorar la situación del sector agropecuario en particular y los sectores productivos en general. Al mismo tiempo hemos priorizado la inversión en infraestructura donde hemos intervenido en las redes viales primarias y secundarias de la provincia de Santa Fe y contribuido con los gobiernos locales para el mantenimiento de los caminos rurales. Hemos avanzado en promover y fomentar el desarrollo de las empresas pequeñas y medianas industriales y que le dan valor agregado a la producción primaria. Nuestra gestión ha ayudado con financiamiento a las empresas.Además hemos alentado la asistencia técnica y la internacionalización de nuestras empresas. Con la presencia de eventos y ferias nacionales e internacionales de nuestras empresas: hemos logrado que crezcan y se posicionen en el mercado. Hoy en AgroActiva más de 150 empresas van a estar mostrando su producción en el stand de la provincia de Santa Fe. Hemos promovido las buenas prácticas agrícolas porque creemos en una agricultura sustentable: no volviendo a las prácticas del siglo veinte con la ayuda de las nuevas tecnológicas. Tenemos desafíos pendiente de mejorar las condiciones del sector agropecuario; una normativa para ordenar la cuestión de los fitosanitarios y de una economía que nos ponga en marcha a través de grandes consensos que alienten al desarrollo y la productividad”.

Miguel Lifschitz

Santiago del Solar

El jefe de Gabinete de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, Santiago del Solar participó del acto inaugural de AgroActiva en la soleada mañana del jueves en Armstrong.

El funcionario de la gestión de Luis Miguel Etchevehere en su discurso declaró: “Es un placer estar en el corazón productivo de Argentina y ver lo que es esta muestra que me voy a quedar a disfrutar lo que es la innovación en maquinaria agrícola y los productores. El presidente Mauricio Macri sabe quienes están detrás de las 145 millones de toneladas de la última campaña y quienes son los protagonistas: los fabricantes de maquinarias agrícolas; contratistas; acopiadores; los que despachan combustible; los que están con los repuestos y han logrado que se llegue a esta cosecha récord. Desde la gestión del presidente Macri hemos duplicado la producción de trigo; al llegar a 19 toneladas y se creció un cincuenta por ciento el área de siembra de maíz. Evidentemente están cambiando muchas cosas y con las provincias estamos cambiando las logísticas y los distintos sistemas para mejorar todo el proceso desde la cosecha hasta la descarga en puerto con distintas tecnologías. Sabemos que falta mucho para hacer juntos y no queremos volver para atrás cuando un cultivo como el maíz o el trigo estaba frenado por las retenciones y los Roer. Los Roer eran una ciénaga pestilente porque no era transparente para la exportaciones. Queremos un país con transparencia”.

El funcionario de la gestión nacional ha destacado las acciones que tienen planteadas a futuro es la apertura de mercado y los más cercanos son acuerdos firmados con países del Mercosur; Canadá, Corea, Méjico. Porque el paradigma “tiene que ser exportar y producir alimentos. Apostamos a una política exportadora como la carne que estamos llevando a Japón; a China; a Estados Unidos y otros países. Esta apertura nos permite aportar tecnologías como las sembradoras argentinas que se están utilizando en distintos países del mundo”.

Del Solar se refirió a los “problemas ambientales” como una de las cuestiones “que nos preocupan y sabemos que hay mucho por hacer. Hemos trabajado con distintas entidades e instituciones y profesionales sobre las pulverizaciones porque sabemos que se pueden hacer bien y con tecnologías que permitan buenas prácticas. En este sentido hemos elaborado un documento para trabajar con las provincias que tienen la potestad en esta materia. Las buenas prácticas agrícolas deben estar acompañadas de experiencias científicas. Las distancias arbitrarias que pretenden establecer distancias arbitrarias de cierta cantidad de metros no tienen ninguna base científica y no ayudan a la producción. Los cuidados que nos brindan las tecnologías nos ayudan a tener una agricultura sostenible y mirando hacia adelante”.

En relación a los créditos que necesita el sector agropecuario el representante de la Secretaría de Agroindustria de la Nación reconoció la necesidad de financiamiento del sector. “El Banco Nación abrió una nueva línea de créditos y eso es fundamental para la producción y la generación de tecnologías. Pero estamos convencidos que el motor de la economía argentina es el campo. Es un orgullo estar acá”, concluyó Del Solar.

Santiago del Solar

Pablo Verdecchia

El intendente de Armstrong, la ciudad anfitriona de la mega muestra expresó: “A pesar de la temperatura vemos como el ambiente dentro de AgroActiva se ha calentado porque hay muchísimo calor humano; muchísima gente y muchas personas visitándola. En fechas donde se cumplen 25 años de vida institucional podemos recordar tantas cosas. Para nosotros los armstronences que la vimos nacer y generarse a AgroActiva es un orgullo muy grande. Recordamos las esperanzas e ilusiones de los impulsores de AgroActiva que después la familia Nardi los llevó a dónde corresponde: ser una de las muestras de maquinarias agrícolas más grande del mundo. Estamos tan orgullosos y emocionados de celebrar esta muestra dinámica; esta muestra del interior argentino y que nos representa. Es una muestra que año tras año nos muestra el trabajo y fruto de nuestros empresarios; de nuestros obreros que fabrican la maquinaria agrícola. Estamos en el corazón productivo de la maquinaria del país. La verdad es un orgullo ver que en cada edición vemos las innovaciones para la producción. Esta producción que en nuestro país con sus vaivenes es muy difícil y en AgroActiva están quienes producen para que otros produzcan mejor y hace que se encuentren en AgroActiva que es una fiesta. Le agradezco a AgroActiva su existencia por generar negocios para todo el año más allá de los cuatro días que dura la exposición”.